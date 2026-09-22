El Gobierno de Santa Fe ratificó la vigencia del Estado de Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, a partir de la publicación del Decreto N.º 1951 en el Boletín Oficial del lunes 21 de septiembre.

La medida tiene carácter preventivo y apunta a reducir los tiempos administrativos para ejecutar obras, contratar servicios y disponer recursos ante eventuales excesos hídricos. El régimen podrá extenderse durante otros seis meses si continúan las condiciones que dieron origen a la declaración.

La publicación del decreto constituye una nueva instancia formal dentro de un proceso iniciado semanas atrás. La Legislatura santafesina había sancionado en agosto la Ley N.º 14.477, promulgada el 20 de ese mes, que declaró la emergencia en toda la provincia.

La normativa permite que los organismos provinciales avancen con tareas como limpieza de canales, movimientos de suelo, construcción de terraplenes y defensas, canalizaciones, lagunas de retardo y trabajos sobre caminos rurales y vías de comunicación.

Además, establece procedimientos especiales para adquisiciones, servicios, equipamiento y obras directamente vinculadas con la emergencia. La legislación contempla mecanismos de control y una comisión bicameral encargada de realizar un seguimiento de las obras, contrataciones y recursos aplicados.

Otro de los puntos incluidos en el régimen es la posibilidad de disponer restricciones transitorias sobre determinados bienes cuando resulten necesarias para obras destinadas a proteger a la población o restablecer vías de comunicación. También contempla procedimientos de expropiación en inmuebles alcanzados por proyectos relacionados con la emergencia.

El contexto climático es uno de los fundamentos centrales de la decisión. El Servicio Meteorológico Nacional informó en septiembre que actualmente están presentes condiciones correspondientes a una fase cálida de El Niño. Según sus modelos, existe una probabilidad del 100% de que esa fase continúe durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, con una intensidad estimada entre fuerte y muy fuerte.

Esto no significa que exista actualmente una inundación generalizada en Santa Fe. De hecho, un relevamiento provincial realizado a comienzos de septiembre indicó que los principales puntos de control analizados se encontraban por debajo de los niveles de alerta.

En este marco, la emergencia funciona como una herramienta administrativa para anticipar eventuales contingencias. Municipios, comunas y organismos provinciales podrán recurrir a los mecanismos previstos por la legislación si las condiciones meteorológicas o hidrológicas requieren intervenciones rápidas.

La evolución de las precipitaciones, los niveles de ríos y arroyos y el comportamiento de las distintas cuencas determinarán durante los próximos meses qué medidas concretas deberán implementarse en cada zona de la provincia.