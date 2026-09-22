El Gobierno de Santa Fe abonó este martes 22 de septiembre el incentivo mensual del programa Asistencia Perfecta correspondiente a agosto. Según la información oficial, el pago alcanzó a 63.971 trabajadores de establecimientos educativos de gestión pública y privada de toda la provincia.

Del total de beneficiarios, 55.923 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares no registraron ninguna inasistencia durante agosto, mientras que otras 8.048 personas tuvieron una sola falta.

La Provincia informó que la inversión destinada a esta liquidación alcanzó los $8.933.583.887.

Los montos varían según el cargo y la asistencia registrada. Un docente con cargo directivo o de supervisión sin faltas percibió $241.679; un docente de hasta 352 puntos recibió $120.839; y quienes cumplen jornada completa cobraron $181.260.

En el caso de las horas cátedra, el incentivo fue de $10.072 por hora en el nivel superior y de $8.058 en los demás niveles.

Para quienes registraron una sola inasistencia, los valores se reducen: $120.840 para cargos directivos y de supervisión, $60.419 para docentes de hasta 352 puntos y $90.630 para jornada completa. Por hora cátedra, se abonaron $5.036 en nivel superior y $4.029 en otros niveles.

Estos valores se mantienen en los niveles establecidos después de la actualización del 15% implementada en junio de 2026.

En comparación con julio, la cantidad total de beneficiarios disminuyó. El mes anterior habían accedido al programa 68.511 trabajadores, entre ellos 63.154 sin inasistencias y 5.357 con una sola falta. En agosto fueron 63.971, aunque el comunicado provincial no informó las razones de esa variación.

Asistencia Perfecta fue creado en 2024 y contempla un incentivo mensual y otro trimestral vinculado con los registros de asistencia. El Gobierno provincial sostiene que la medida busca reconocer la presencia en las escuelas y reducir los niveles de ausentismo.

Por otro lado, el programa continúa siendo cuestionado por sectores gremiales. AMSAFE ratificó durante 2026 su rechazo al denominado premio de asistencia, al considerar que condiciona ingresos y derechos vinculados con las licencias.

El pago de agosto mantiene así vigente uno de los mecanismos implementados por la administración provincial para vincular un incentivo económico adicional con la asistencia del personal educativo. Las próximas liquidaciones permitirán observar si la caída registrada entre julio y agosto responde a una variación puntual o se mantiene en los próximos meses.