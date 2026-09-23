Bomberos Voluntarios de Villa Cañás continúa incorporando equipamiento y realizando mejoras en sus instalaciones. Su presidente, Beto Bianconi, brindó detalles este miércoles durante una entrevista con Oscar A. Canavese en el programa El Primero de la Mañana, que se emite de 8 a 10 por FM Sonic.

Uno de los principales anuncios fue la incorporación de un nuevo grupo electrógeno, una adquisición que la institución tenía proyectada desde hacía tiempo.

Según explicó Bianconi, el equipo anterior lleva varios años de funcionamiento y había comenzado a quedar limitado frente al crecimiento de las instalaciones, especialmente cuando deben funcionar simultáneamente los equipos de aire acondicionado, heladeras y otros elementos del salón.

El nuevo generador pesa alrededor de 1.200 kilos y fue trasladado desde Rosario con la colaboración de empresas de Villa Cañás, tanto para su transporte como para su descarga.

Bianconi indicó que la inversión rondó los $22 millones, cifra informada durante la entrevista y que no cuenta, por el momento, con documentación incorporada a esta nota. La institución trabaja ahora en las modificaciones necesarias para dejar el equipo conectado antes de los próximos eventos.

Además, Bomberos continúa con obras de mantenimiento. Esta semana comenzaron tareas de impermeabilización en las paredes exteriores del salón para atender algunos problemas de humedad. También quedan pendientes trabajos en cielorrasos y otros sectores de servicio.

La gastronomía, los alquileres del salón, bingos, cenas y otras actividades constituyen una de las fuentes de ingresos propios de la institución. Bianconi explicó que esos recursos permiten afrontar parte del mantenimiento edilicio, mientras se prioriza permanentemente el equipamiento del cuerpo activo.

En ese sentido, adelantó que el subsidio nacional correspondiente a este año será destinado al cuerpo activo. Durante la entrevista habló de aproximadamente $97 millones. La Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional estableció una asignación de $94.924.971,75 para cada una de las 1.062 asociaciones comprendidas en la distribución.

Entre las compras previstas figura un desfibrilador externo automático (DEA), además de distintos elementos de trabajo. También se analiza continuar renovando unidades y equipamiento.

Bianconi se refirió, además, al reciente “sirenazo” realizado por los bomberos voluntarios del país. El reclamo está relacionado con $59.330 millones correspondientes a remanentes de 2025 y períodos anteriores que, según el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, permanecen pendientes de distribución.

Finalmente, confirmó que el sábado 3 de octubre se realizará una cena baile en el salón de Bomberos, con actuación de Destapados. La tarjeta tendrá un valor de $30.000 para mayores y $15.000 para menores en edad escolar primaria. Se podrá adquirir en el cuartel o mediante integrantes de la comisión directiva y del cuerpo activo.

La actividad tendrá como objetivo continuar generando recursos para sostener el funcionamiento, mantenimiento y equipamiento de la institución.