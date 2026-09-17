Un enfrentamiento entre el presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante, y su antecesor Eliseo Díaz quedó registrado en video y forma parte de una investigación judicial en Neuquén. La secuencia difundida muestra al ex jefe comunal con un cuchillo tipo verijero, aunque no registra desde el inicio cómo comenzó la confrontación.

El episodio ocurrió el viernes 11 de septiembre, durante una reunión de trabajo en el Parador Turístico de Pilo Lil, localidad ubicada a unos 55 kilómetros de Junín de los Andes. De acuerdo con las reconstrucciones publicadas, el conflicto estuvo relacionado con un pedido de Díaz para utilizar un vehículo de la Comisión de Fomento para trasladar fardos de pasto.

Según la versión de Infante, le solicitó a su antecesor documentación para justificar los gastos vinculados al traslado y, a partir de allí, comenzó una discusión que escaló hasta los insultos, empujones y forcejeos. El actual jefe comunal denunció además que Díaz lo amenazó de muerte y posteriormente sacó un cuchillo.

Parte de la secuencia fue filmada por Eliana Rivera, coordinadora regional de la zona Sur del Gobierno provincial. En los 39 segundos que se hicieron públicos se observa inicialmente a los dos hombres forcejeando. Segundos después, Díaz retrocede hacia unas mesas y aparece con un cuchillo en la mano. Raquel Fantini, pareja de Infante, se coloca entre ambos.

Díaz reconoció posteriormente que utilizó un verijero, aunque negó haber intentado atacar al actual presidente de la Comisión. Sostuvo que tomó el arma para defenderse porque, según su versión, había sido agredido y consideraba que otras personas podían atacarlo. También aseguró haber visto previamente un objeto en manos del otro sector. Esta última afirmación constituye una versión no confirmada.

Además, el ex jefe comunal afirmó que la situación había sido preparada para perjudicarlo, acusación para la cual hasta el momento no se conocen públicamente elementos independientes que permitan corroborarla.

El fragmento difundido tampoco permite establecer por sí mismo quién inició la agresión física, ya que la grabación comienza con el enfrentamiento en desarrollo. Este punto es uno de los aspectos que deberá reconstruirse mediante el registro completo, testimonios y otras pruebas.

La Fiscalía de la IV Circunscripción interviene en el caso y analiza el material audiovisual. Medios neuquinos informaron también que Díaz quedó alcanzado por una restricción de acercamiento durante cuatro meses. La investigación deberá determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y reconstruir qué sucedió antes y después de la parte del video que trascendió públicamente.