La tasa de desocupación en Argentina se ubicó en el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que la informalidad laboral alcanzó al 45% de las personas ocupadas, de acuerdo con el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares publicado por el INDEC.

El relevamiento comprende 31 aglomerados urbanos, donde viven unos 30,2 millones de personas. Dentro de ese universo, la población económicamente activa alcanzó los 14,7 millones, los ocupados sumaron aproximadamente 13,6 millones y los desocupados fueron cerca de 1,2 millones.

La desocupación pasó del 7,6% en el segundo trimestre de 2025 al 7,9% en igual período de este año. Frente al primer trimestre de 2026, cuando había marcado 7,8%, el incremento fue de 0,1 puntos porcentuales. De todos modos, el organismo estadístico aclaró que estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas.

En cambio, sí hubo un cambio significativo en la cantidad de personas que participaron del mercado laboral. La tasa de actividad pasó del 48,1% al 48,9% en un año, lo que implica que una mayor proporción de la población trabajaba o buscaba activamente una ocupación. La tasa de empleo, por su parte, se ubicó en 45%.

Uno de los principales datos del informe aparece en la calidad de los puestos de trabajo. La tasa de informalidad alcanzó el 45%, contra el 43,2% registrado un año atrás. En números absolutos, alrededor de 6,1 millones de los 13,6 millones de ocupados relevados tenían empleos informales.

Además, dentro de ese universo aumentó el peso de los trabajadores por cuenta propia: representaban el 34,3% de los informales en el segundo trimestre de 2025 y pasaron al 37,3% en igual período de 2026.

El informe también muestra diferencias territoriales. La región Pampeana presentó una tasa de desocupación del 9,7%, superior al promedio nacional. Para Santa Fe, los números muestran realidades diferentes: Gran Rosario alcanzó el 11,5% de desempleo, mientras que Gran Santa Fe registró un 8,6%.

En los aglomerados del interior del país, la desocupación llegó al 7,6% y la subocupación demandante al 9,1%. Ambas mostraron incrementos estadísticamente significativos en la comparación interanual.

Los datos describen un mercado laboral en el que aumentó la cantidad de personas que trabajan o buscan hacerlo, mientras la desocupación permanece cercana a los valores de los últimos trimestres. Al mismo tiempo, el avance de la informalidad y del cuentapropismo aparece como uno de los cambios centrales en la composición del empleo.