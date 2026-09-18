La nueva serie de Harry Potter prepara una primera temporada considerablemente más extensa que la adaptación cinematográfica de Harry Potter y la piedra filosofal. HBO confirmó que la entrega inicial estará compuesta por ocho episodios, mientras integrantes del elenco y de la producción señalaron que dispondrán de alrededor de ocho horas para desarrollar la historia.

La comparación permite dimensionar el cambio de formato. Harry Potter y la piedra filosofal dura 152 minutos, La cámara secreta alcanza los 161 y El prisionero de Azkaban suma 142. En conjunto representan 455 minutos, equivalentes a 7 horas y 35 minutos.

De esta manera, si la primera temporada efectivamente se aproxima a las ocho horas anunciadas por miembros de la producción, la adaptación de un solo libro tendrá más tiempo de pantalla que las tres primeras películas de la franquicia juntas.

La diferencia está directamente relacionada con el formato elegido por HBO. Mientras una película debe condensar la trama en aproximadamente dos horas y media, una producción episódica permite distribuir el relato y dedicar más espacio a personajes secundarios, situaciones cotidianas de Hogwarts y elementos presentes en las novelas que fueron eliminados o reducidos en el cine.

John Lithgow, encargado de interpretar a Albus Dumbledore, explicó durante una entrevista que la primera temporada contará con ocho episodios para completar el primer libro. Nick Frost, quien encarna a Rubeus Hagrid, también destacó que el nuevo formato ofrece considerablemente más tiempo para desarrollar al personaje que el disponible en las películas.

HBO, sin embargo, no informó hasta el momento la duración definitiva de cada capítulo. Por ese motivo, las ocho horas deben considerarse una referencia aproximada y no un metraje final confirmado.

La primera temporada llevará oficialmente el nombre Harry Potter y la piedra filosofal y estará protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. También integran el elenco John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu y Nick Frost.

La serie está escrita por Francesca Gardiner, mientras Mark Mylod dirigirá varios episodios. Además, J.K. Rowling participa como productora ejecutiva. El estreno está anunciado para Navidad de 2026 por HBO y HBO Max.

La extensión será uno de los principales elementos que diferenciarán a esta adaptación de las películas originales. El resultado concreto, y cuánto material de los libros será recuperado, podrá evaluarse una vez que HBO estrene los ocho capítulos.