La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó la restitución a FATE de la planta industrial ubicada en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, que permanece ocupada en el marco del conflicto iniciado en febrero tras el anuncio del cierre de la fábrica.

La decisión hizo lugar al recurso presentado por la empresa luego de que concluyeran las instancias de conciliación obligatoria desarrolladas tanto a nivel nacional como provincial sin que las partes alcanzaran una solución al conflicto.

El tribunal aclaró, sin embargo, que la restitución de las instalaciones no implica una definición sobre el fondo de la disputa laboral entre la compañía y los trabajadores.

El conflicto comenzó el 18 de febrero, cuando la fabricante de neumáticos comunicó el cese de sus operaciones y la desvinculación de alrededor de 920 trabajadores. A partir de ese momento, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) permanecieron en el establecimiento.

Desde el gremio sostienen que la decisión empresarial constituye un “lockout patronal ilegal”. Esa calificación forma parte de la posición sindical y no fue establecida como tal por el fallo que ahora ordenó la devolución del predio.

Por otro lado, FATE argumentó ante la Justicia que actualmente no cuenta con personal en relación de dependencia. De acuerdo con documentación contable presentada por la compañía, entre febrero y mayo se informaron ante ARCA aproximadamente 900 bajas tempranas.

La empresa también sostuvo que, una vez finalizadas las negociaciones, 196 trabajadores no aceptaron acuerdos de desvinculación y posteriormente fueron despedidos. Estas cifras corresponden a información aportada por FATE dentro del expediente y no deben interpretarse como categorías equivalentes ni sumarse entre sí.

En este marco, la Cámara consideró agotadas las instancias administrativas que durante los primeros meses del conflicto habían llevado a postergar la restitución de las instalaciones.

La resolución también establece que cualquier procedimiento para recuperar el inmueble deberá contemplar protocolos y medidas destinadas a reducir los riesgos para las personas presentes en el establecimiento.

El SUTNA rechazó la decisión judicial y convocó a trabajadores y organizaciones gremiales a concentrarse frente a la fábrica. Además, anunció una conferencia de prensa para informar los pasos que seguirá el sindicato.

De esta manera, el fallo modifica el escenario de un conflicto que lleva siete meses, aunque no resuelve las controversias vinculadas con despidos, indemnizaciones, acuerdos laborales o una eventual reapertura de la planta. Esas cuestiones continuarán transitando por las vías laborales y administrativas correspondientes.