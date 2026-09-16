Dos sitios arqueológicos que hasta el momento no figuraban en registros oficiales fueron identificados en una zona rural de Pilcaniyeu, en la provincia de Río Negro. El hallazgo fue inicialmente advertido por integrantes del Escuadrón 34 Bariloche “Cabo Primero Marciano Verón” de Gendarmería Nacional y posteriormente verificado por un equipo especializado.

Según informó oficialmente Gendarmería este miércoles 16 de septiembre, los efectivos detectaron indicios durante una inspección ocular en sectores rurales y comunicaron la situación a las autoridades competentes. El procedimiento derivó en una recorrida específica para determinar las características de los lugares encontrados.

Durante la jornada del martes, una patrulla ambiental se trasladó desde San Carlos de Bariloche hacia Pilcaniyeu junto con integrantes de la Dirección de Patrimonio y Museos y un arqueólogo perteneciente al CONICET-UNRN.

La zona presenta sectores montañosos y cursos de agua que dificultaron el acceso. Una vez ubicados los puntos de interés, los especialistas identificaron pinturas rupestres, cuevas, aleros, pircas, además de fragmentos e instrumentos líticos vinculados con ocupaciones humanas del área.

De acuerdo con la información difundida, no existían registros ni investigaciones previas sobre estos dos lugares. En este marco, el equipo interviniente consideró que poseen interés científico para avanzar en el conocimiento de la ocupación humana indígena de la región anterior al proceso de colonización europea.

Sin embargo, hasta el momento no se difundieron resultados de estudios que permitan establecer una antigüedad precisa de las pinturas, estructuras o piezas encontradas. Tampoco se informó una posible filiación cultural de los materiales. Cualquier determinación en ese sentido deberá surgir de investigaciones arqueológicas posteriores.

Como primera medida, el equipo efectuó un relevamiento planimétrico, registro fotográfico y georreferenciación de ambos sitios. Estas tareas permiten documentar su ubicación y características y constituyen una instancia inicial para su protección y posterior investigación.

Gendarmería indicó que el procedimiento se desarrolló en el marco de la legislación provincial y de la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Además, el descubrimiento se produce pocos meses después de otros trabajos de patrimonio realizados en cercanías de Pilcaniyeu. En junio, autoridades provinciales documentaron tres sitios paleontológicos con bosques petrificados en una zona rural de la misma región, aunque se trata de un hallazgo de naturaleza diferente.

Los próximos estudios serán determinantes para precisar la antigüedad de los materiales, establecer las características de las ocupaciones humanas y definir las medidas de conservación necesarias para los dos nuevos sitios.