La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso un aumento del 1,70% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad correspondiente a septiembre de 2026.

La medida fue establecida mediante la Resolución 3487/2026, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y publicada este viernes 18 de septiembre en el Boletín Oficial.

El incremento se aplica sin diferencias por tipo de prestación y fue calculado tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor de agosto.

Es importante diferenciar esta actualización de las Pensiones No Contributivas u otras asignaciones abonadas por ANSES. En este caso, la resolución modifica los aranceles del nomenclador utilizado para financiar diferentes servicios destinados a personas con discapacidad.

La actualización de septiembre se calcula sobre los valores establecidos previamente para agosto. En aquel momento, la Resolución 2775/2026 había determinado un incremento del 2,10%, correspondiente a la variación del IPC de julio.

Entre los valores fijados para este mes, la internación para rehabilitación pasa a $5.982.158,61. La estimulación temprana queda establecida en $422.231,69, mientras que el módulo Maestro de Apoyo alcanza los $497.881,75.

Además, el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar —SAIE— se fija en $770.043,58.

En el caso del transporte, el valor reconocido por kilómetro pasa de $900,01 a $915,31. El módulo de alimentación, por otro lado, aumenta de $4.931,79 a $5.015,63.

También fueron actualizados los montos correspondientes a centros de día, centros educativos terapéuticos, formación y aprestamiento laboral, escolaridad, hogares, residencias y diferentes modalidades de rehabilitación.

En este marco, un Centro de Día categoría A de jornada doble tendrá un arancel de $1.120.292,68 y el de jornada simple llegará a $595.990,93. Un Centro Educativo Terapéutico de jornada doble de la misma categoría pasa a $1.258.436,01.

La resolución mantiene además el adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias comprendidas dentro de la zona patagónica.

El mecanismo forma parte de una actualización periódica del nomenclador vinculada con la evolución del índice de precios del mes anterior.

La norma establece los valores correspondientes a septiembre, aunque no incorpora en sus fundamentos evaluaciones sobre la situación económica particular de los distintos prestadores ni sobre la suficiencia de esos montos para cubrir los costos de cada servicio.

Los nuevos aranceles alcanzan así a un amplio conjunto de servicios incluidos en el Sistema de Prestaciones Básicas, desde rehabilitación y educación hasta apoyos para la integración, hogares y transporte.