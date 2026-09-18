El Gobierno de Santa Fe desplegará este viernes 18 de septiembre una agenda de actividades en distintas localidades del sur provincial, con actos previstos en Chañar Ladeado, Sancti Spíritu, Christophersen, Elortondo y, según anunció el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, Venado Tuerto.

La recorrida comenzará por la mañana en Chañar Ladeado. Allí se realizará a las 9 la entrega de cuatro viviendas construidas bajo la modalidad de lote propio, en un acto previsto en la intersección de Dr. Álvarez y Belgrano.

Posteriormente, la comitiva provincial se trasladará a Sancti Spíritu. La agenda difundida establece un acto a las 10.30 para la entrega de viviendas. Además, según informó Enrico, se proyecta la firma de convenios vinculados con la renovación de avenida San Martín y trabajos de defensa hídrica.

El siguiente punto será Christophersen, donde la actividad está prevista para las 11.45. Allí se entregarán diez viviendas, cantidad que figura también en documentación de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Durante la tarde, la actividad se trasladará a Elortondo. A las 13 está programada la inauguración de las obras ejecutadas sobre la Ruta Provincial 90. La intervención abarcó aproximadamente 150 kilómetros y sumó trabajos en accesos, puentes, iluminación y rotondas en distintos puntos del corredor.

Media hora después habrá otro acto en Elortondo. Según indicó Enrico, allí se entregarán ocho viviendas y tres escrituras y se avanzará con convenios relacionados con obras hídricas en el Canal Ricordi, en Murphy, y con las estaciones de bombeo de Melincué.

En este marco, el ministro sostuvo que algunos sectores de la Ruta 90 debieron ser nuevamente intervenidos porque, según su evaluación, presentaban deficiencias provenientes de trabajos anteriores. Esa afirmación corresponde a la versión del funcionario y no fue acompañada en la información difundida por un informe técnico independiente.

Finalmente, Enrico anunció que la actividad cerrará en Venado Tuerto con una presentación relacionada con las cloacas de los barrios San Vicente y Malvinas Argentinas y la ampliación del sistema hacia Santa Rosa y Villa Casey.

La obra cloacal venadense comenzó formalmente a fines de 2024 y contempla esos cuatro barrios. Como antecedente, en diciembre de 2025 ya habían quedado habilitadas 23 cuadras de San Vicente y Malvinas Argentinas para avanzar con las conexiones domiciliarias, por lo que la actividad anunciada ahora se enmarca en el avance de un proyecto desarrollado por etapas.

La jornada concentrará así distintas intervenciones de vivienda, infraestructura vial, saneamiento y manejo hídrico en los departamentos Caseros y General López.