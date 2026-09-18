Un vecino de Casilda presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para solicitar que se determine el origen de fuertes olores percibidos en distintos sectores de la ciudad y que, según su apreciación, serían compatibles con productos utilizados en actividades agropecuarias.

Los episodios denunciados comenzaron durante la tarde del miércoles 16 de septiembre y se extendieron, de acuerdo con su testimonio, aproximadamente entre las 18 y las 22:30. La situación habría vuelto a repetirse durante la madrugada y primeras horas del jueves 17.

Hasta el momento no se difundieron estudios técnicos que permitan identificar qué sustancia produjo los olores, su procedencia o si existió una aplicación de fitosanitarios fuera de las condiciones establecidas. Por ese motivo, la vinculación con herbicidas debe considerarse una versión no confirmada.

El denunciante explicó en declaraciones al programa El Equipo de la Mañana, de Radio Casilda, que decidió recurrir al MPA ante la reiteración de situaciones similares.

“Sabemos que son herbicidas por el período del año. No estoy señalando a nadie, pero pretendo que haya un ordenamiento y que nos sentemos a hablar de una vez por todas de esto que pasa siempre”, manifestó.

La afirmación sobre el tipo de producto corresponde exclusivamente al vecino y no cuenta, hasta ahora, con una confirmación química o de un organismo de control.

Además, cuestionó explicaciones que aseguró haber recibido anteriormente y que vinculaban los olores con la dirección del viento o con fumigaciones realizadas en domicilios particulares. También propuso recurrir a sistemas de geolocalización de maquinaria agrícola para determinar qué equipos trabajaron en zonas cercanas durante los horarios señalados.

En este marco, Casilda cuenta desde 2010 con una regulación específica para aplicaciones de agroquímicos. La Ordenanza Municipal 1907 establece la prohibición de fumigaciones con estos productos dentro del área urbana delimitada. Para aplicaciones terrestres efectuadas desde ese límite y hasta los 500 metros exige, entre otros requisitos, autorización previa, receta agronómica, condiciones climáticas adecuadas y presencia de personal municipal.

La presentación ante el MPA también hace referencia al artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano.

Por otro lado, la denuncia no identifica a productores, propietarios de campos ni empresas como responsables de los episodios. Tampoco se informó oficialmente que haya una persona investigada o imputada.

La cuestión central será ahora determinar mediante controles y elementos objetivos qué provocó los olores, dónde se originaron y si estuvieron relacionados con alguna aplicación de productos fitosanitarios. Sólo después de esas verificaciones podrá establecerse si existió una infracción ambiental o administrativa.