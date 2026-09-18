La Comuna de Carmen avanzó con nuevas obras de infraestructura en el sector periurbano de la localidad y completó trabajos sobre el camino utilizado para el acceso de la parcialidad visitante al Club Sportsman Carmelense. La intervención incluyó la construcción de cordón cuneta y la consolidación del suelo mediante material ripiado.

Las tareas forman parte del programa de infraestructura que lleva adelante la administración encabezada por Walter Czelada, quien figura como presidente comunal de Carmen en la nómina provincial correspondiente al período 2025-2027.

El sector intervenido se encuentra sobre un camino adyacente al predio deportivo. Según la información difundida, el objetivo de la obra es mejorar las condiciones de circulación tanto para los vecinos como para las delegaciones y simpatizantes que concurren a los encuentros disputados en la cancha de Sportsman.

Además, el proyecto tendrá una segunda etapa. La Comuna anunció que se colocarán luminarias en el acceso mediante un trabajo coordinado con la Cooperativa Eléctrica de Carmen Limitada. Hasta el momento no se informó públicamente la cantidad de equipos que serán instalados ni la fecha prevista para comenzar esa intervención. La cooperativa es la prestadora del servicio de distribución eléctrica en la zona urbana de Carmen.

Los trabajos se conocen pocos días después de que la administración local informara la finalización de las obras sobre calle Jorge Newbery. A partir de esa intervención, la Comuna sostiene que el casco urbano alcanzó una cobertura del 100% de sus calles con cordón cuneta y superficies pavimentadas o estabilizadas con ripio. Ese porcentaje corresponde a información oficial difundida por el gobierno local y no se localizó un relevamiento técnico independiente que permita contrastarlo.

Por otro lado, desde la Comuna señalaron que las distintas intervenciones fueron realizadas sin costo directo para los frentistas. También atribuyeron la continuidad de las obras al manejo de recursos propios. Ambas afirmaciones corresponden a la administración comunal.

En este marco, la intervención sobre el acceso al club amplía hacia un sector periurbano un programa que hasta ahora estuvo concentrado principalmente en calles del casco urbano.

La próxima instancia será la colocación del sistema de iluminación anunciado para el sector. Quedan por conocerse el plazo de ejecución, la inversión prevista y las características técnicas del proyecto.