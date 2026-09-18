Labordeboy abrió las inscripciones para la edición 2026 de “Sembrando Labordeboy, la huerta en tu hogar”, una iniciativa local que prevé la entrega de semillas y acompañamiento para vecinos, grupos e instituciones que quieran desarrollar huertas en la localidad. La convocatoria contempla tres modalidades de participación y permanecerá abierta hasta el 5 de octubre.

El programa será sostenido con recursos del Gobierno de Labordeboy y retoma una línea de trabajo que durante años estuvo vinculada al ProHuerta del INTA. Esa política nacional, creada en 1990 para impulsar la autoproducción de alimentos, quedó interrumpida después de finalizar el Plan Operativo Anual 2023/2024, situación documentada posteriormente por la Auditoría General de la Nación.

En este marco, la administración local decidió avanzar con una propuesta financiada desde la localidad. Según la información difundida sobre el lanzamiento, la decisión respondió también a pedidos de vecinos interesados en recuperar este tipo de herramientas. No se informó, sin embargo, cuántas solicitudes habían sido recibidas antes de poner en marcha la nueva edición.

Cada persona o grupo inscripto recibirá un kit de semillas correspondiente a la temporada Primavera-Verano. Además, el programa contempla orientación y seguimiento durante el desarrollo de las huertas, buscando que la intervención no quede limitada solamente a la entrega inicial de insumos.

La convocatoria establece tres modalidades: Familiar Individual, Colectiva y Comunitaria. De esta manera, podrán incorporarse hogares, grupos de vecinos e instituciones que proyecten espacios de producción compartidos. Las inscripciones podrán realizarse en la sede del Gobierno local, mediante el código QR difundido en las placas oficiales o a través del formulario digital habilitado.

Desde el Gobierno de Labordeboy indicaron que la iniciativa busca recuperar conocimientos relacionados con la siembra, promover la producción de alimentos y generar intercambio entre los participantes. Además, se plantea contribuir a una alimentación más variada y a la economía doméstica. Se trata, por ahora, de objetivos del programa y no de resultados medidos de la edición 2026.

Por otro lado, todavía no se difundieron públicamente datos sobre el presupuesto total destinado al programa, la cantidad de kits disponibles, el número previsto de participantes ni qué equipo tendrá a su cargo el seguimiento técnico.

Una vez finalizada la inscripción, esos datos permitirán conocer la dimensión alcanzada por “Sembrando Labordeboy” y el cronograma previsto para la entrega de semillas y el acompañamiento de las huertas.