El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitará este viernes 18 de septiembre Elortondo, donde encabezará una actividad vinculada con la finalización de las intervenciones realizadas sobre la Ruta Provincial 90. La agenda comenzará a las 13 en el acceso a la localidad y posteriormente continuará con un acto relacionado con viviendas.

La inauguración vial fue confirmada también por medios regionales, que ubican el acto formal a las 13 en la intersección de la Ruta 90 con el ingreso a Elortondo.

La obra forma parte de una intervención de aproximadamente 150 kilómetros sobre uno de los corredores que atraviesa el sur santafesino y conecta los departamentos Constitución y General López. La traza se extiende desde el sector de Villa Constitución hasta su vinculación con la Ruta Nacional 8.

Según información publicada por el Gobierno provincial durante la ejecución de los trabajos, el proyecto originalmente comprendía alrededor de 102 kilómetros hasta Carreras y posteriormente se incorporaron cerca de 50 kilómetros adicionales para extender las mejoras hacia la Ruta Nacional 8.

Además de la repavimentación de la calzada, el programa incluyó diferentes intervenciones complementarias. Entre ellas fueron informados trabajos en puentes, mejoras y repavimentación de accesos, pavimentación de sectores urbanos, nuevos sistemas de iluminación, estabilizado para desvíos de tránsito pesado y construcción de rotondas.

En Elortondo también se ejecutaron trabajos sobre calles vinculadas al corredor, mientras que otras intervenciones alcanzaron localidades como Rueda, Melincué, Sargento Cabral, Godoy y Cañada Rica.

Por otro lado, la agenda difundida por la Comuna indica que a las 13.30 habrá una segunda actividad en la intersección de Córdoba y Moreno. Allí está prevista una instancia relacionada con viviendas, que incluiría una inauguración y la firma de convenios.

Este punto forma parte de la convocatoria local difundida antes de la visita y deberá completarse con los detalles oficiales que se conozcan durante el acto, principalmente cantidad de viviendas, beneficiarios, características de los convenios e inversión comprometida.

La presencia del gobernador reunirá así en una misma jornada una obra de infraestructura regional y acciones habitacionales en Elortondo. Una vez finalizadas las actividades se esperan precisiones sobre los alcances de los convenios y eventuales nuevos anuncios para la localidad