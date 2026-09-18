La Justicia dictó este jueves 17 de septiembre una nueva condena en la causa por la muerte de Ricardo Roque Heck, el joven de 19 años oriundo de Hughes que perdió la vida luego de ser embestido cuando circulaba en moto por el acceso a Wheelwright.

La resolución corresponde a un joven que era menor de edad cuando ocurrió el hecho y cuyo expediente fue tramitado por el fuero penal juvenil. De acuerdo con la información conocida, con esta sentencia quedaron condenadas las cinco personas involucradas en la investigación.

El texto difundido sobre la resolución no precisa la pena aplicada ni la calificación jurídica por la cual fue condenado en esta última instancia.

El hecho ocurrió el 12 de julio de 2025, alrededor de las 0.45, sobre la Ruta Nacional 8. Heck circulaba en una motocicleta cuando se produjo el impacto con una camioneta Nissan Frontier negra. El joven murió en el lugar y los ocupantes del otro vehículo abandonaron la zona sin solicitar asistencia.

La camioneta fue localizada posteriormente encendida y debajo de unos árboles, aproximadamente a 150 metros del punto del choque. Según la investigación, el vehículo tenía pedido de secuestro por robo.

Además, durante la requisa se encontraron estupefacientes y otros elementos que pasaron a formar parte de la investigación judicial.

La causa derivó en distintas detenciones. Walter Vélez y Benjamín Barrios permanecieron prófugos durante más de un mes, período en el que el Gobierno de Santa Fe llegó a ofrecer una recompensa de seis millones de pesos para obtener información sobre sus paraderos.

Finalmente fueron detenidos en agosto de 2025 en Taco Pozo, provincia de Chaco.

Las otras condenas fueron dictadas mediante procedimientos abreviados. Según la información difundida, Walter Vélez recibió una pena de prisión efectiva, mientras que Benjamín Barrios fue condenado por encubrimiento agravado.

Por otro lado, Morena Yasimel Villafañe recibió tres años de prisión condicional por encubrimiento agravado. Jazmín Milene Roldán también fue condenada a tres años de ejecución condicional por el mismo delito.

En el caso de Roldán, la acusación sostuvo que colaboró con la fuga mediante la coordinación de viajes en remís por distintas localidades del sur santafesino.

El quinto involucrado era menor de edad al momento del episodio, por lo que su situación continuó por una vía judicial diferente a la de los adultos. Actualmente alcanzó la mayoría de edad y la resolución conocida este jueves cerró esa instancia del proceso.

En las distintas etapas de la investigación intervinieron representantes del Ministerio Público de la Acusación, entre ellas Ana Belén Stampella y Marianela Montemarani.

De esta manera, la causa llega a una nueva instancia judicial con cinco personas condenadas, aunque todavía resta conocer públicamente el detalle de la pena y la calificación jurídica correspondientes a la última sentencia.