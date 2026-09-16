Argentina comenzó este miércoles la cuarta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ubicada en el segundo puesto del medallero general. Después de tres días de competencia, la delegación nacional acumula 64 preseas: 22 de oro, 16 de plata y 26 de bronce. Brasil permanece primero con 75, mientras Colombia ocupa el tercer lugar.

La jornada del martes produjo un crecimiento importante para el equipo argentino. En un solo día obtuvo 32 medallas, repartidas entre 10 doradas, 11 plateadas y 11 de bronce. De esta manera, duplicó prácticamente la cantidad de podios que registraba al término de las dos primeras fechas de competencia.

La natación volvió a tener un peso significativo. Macarena Ceballos ganó los 50 metros pecho y alcanzó su cuarta medalla dorada en estos Juegos, mientras Malena Santillán se impuso en los 200 metros espalda con un registro de 2m10s99, que significó un nuevo récord de la competencia. En esa misma prueba, Cecilia Dieleke consiguió la plata.

Además, durante la tercera jornada hubo aportes argentinos desde la gimnasia artística, el patinaje artístico y de velocidad, el tiro deportivo, el stand up paddle y el ciclismo de ruta. Esa variedad permitió que la delegación sostuviera el segundo lugar pese al ritmo de Brasil y a la producción de Colombia.

El medallero general muestra a Brasil en la primera posición con 75 preseas: 28 oros, 28 platas y 19 bronces. Argentina lo sigue con 64. Para Colombia aparece una diferencia entre las fuentes consultadas: TyC Sports informa 51 medallas, mientras LA NACION, EFE/Infobae y DSPORTS registran 50, con 21 oros, 16 platas y 13 bronces. Debido a esa coincidencia entre distintas fuentes, se toma este último registro como referencia.

Al finalizar el segundo día, Argentina acumulaba 32 podios, con 12 títulos, cinco segundos puestos y 15 terceros lugares. El salto del martes llevó esa cifra a 64 y dejó a la delegación nacional a seis oros de Brasil.

La actividad continúa este miércoles con competencias en distintas sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Con numerosas finales todavía por disputarse, las posiciones seguirán modificándose a lo largo de la jornada y el medallero requerirá actualización permanente.