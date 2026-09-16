Sony Interactive Entertainment presentó una nueva generación de auriculares inalámbricos para PlayStation 5 integrada por PlayStation PULSE y PULSE Edge. Los dispositivos compartirán parte de su tecnología, aunque el segundo modelo sumará prestaciones adicionales orientadas a una gama superior.

El anuncio fue realizado el 15 de septiembre por la compañía. Según la información oficial, ambos utilizarán controladores magnéticos planos personalizados de mayor tamaño, una tecnología que Sony ya había incorporado anteriormente en los PULSE Elite.

La compañía sostiene que estos componentes permitirán obtener una mayor separación de los sonidos, más precisión espacial y graves más profundos. Sin embargo, esas características corresponden por el momento a las especificaciones informadas por el fabricante y todavía no existen suficientes pruebas independientes para evaluar el rendimiento definitivo.

Los dos auriculares utilizarán PlayStation Link, el sistema inalámbrico de Sony que busca reducir la latencia y mantener una transmisión de audio sin pérdidas. El adaptador incluido utilizará conexión USB-C y permitirá emplearlos con PS5, PlayStation Portal, PC y Mac.

Además, podrán mantener una conexión Bluetooth simultánea con otro dispositivo compatible. De esta manera, un usuario podrá, por ejemplo, recibir una llamada desde su teléfono mientras continúa escuchando el audio de un juego mediante PlayStation Link.

Ambos modelos tendrán micrófonos con un sistema de supresión de ruido asistido por inteligencia artificial, pensado para reducir los sonidos de fondo durante las conversaciones.

Las principales diferencias aparecen en el PULSE Edge. El modelo incorporará ocho imanes por controlador magnético plano, frente a los cuatro del PULSE convencional. También tendrá cancelación activa de ruido, una función que permitirá disminuir el sonido proveniente del entorno.

El Edge sumará además un micrófono de brazo desmontable. Cuando sea retirado, el usuario podrá continuar utilizando un segundo micrófono integrado. También dispondrá de controles para ajustar desde PS5 el equilibrio entre el sonido del juego y el chat, entrada de audio y micrófono y un estuche de transporte.

Por otro lado, Sony confirmó que ambos modelos estarán disponibles en blanco y Midnight Black, aunque la disponibilidad podrá variar según cada mercado.

La compañía todavía no comunicó cuánto costarán los nuevos auriculares ni cuándo comenzarán las reservas. Tampoco estableció una fecha exacta para su llegada a las tiendas.

Sí existen ventanas de lanzamiento: PlayStation PULSE comenzará a venderse en mercados seleccionados durante la temporada de fiestas de 2026, mientras que PULSE Edge está previsto para comienzos de 2027. Sony adelantó que brindará nuevos detalles comerciales antes de ambos lanzamientos.