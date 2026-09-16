El financiamiento de las universidades nacionales volvió al centro de la discusión por el proyecto de Presupuesto 2027. El Poder Ejecutivo incluyó una partida de aproximadamente $7,3 billones para el sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que serán necesarios $11 billones para cubrir las necesidades del próximo año.

La diferencia entre ambas propuestas alcanza los $3,7 billones. Este miércoles, autoridades de universidades públicas presentaron ante diputados y senadores los fundamentos de su cálculo presupuestario. La exposición está encabezada por el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, junto al vicepresidente del organismo, Anselmo Torres, y representantes de su Comisión de Asuntos Económicos.

Según explicó el CIN, los $11 billones contemplan salarios docentes y no docentes, funcionamiento de las casas de estudio, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y otras actividades universitarias. La propuesta fue aprobada el 4 de septiembre durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores realizado en Bariloche.

Por otro lado, el Gobierno incorporó $7,3 billones al proyecto que será debatido en el Congreso. La cifra representa un aumento nominal respecto de la asignación original de 2026, que había sido fijada en $4,785 billones.

La discusión, sin embargo, no se limita al monto nominal. Las autoridades universitarias sostienen que el cálculo debe partir de la recomposición de recursos pendiente, sumar la evolución de los precios y contemplar las necesidades previstas para todo 2027.

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo el salario de docentes y trabajadores no docentes. En marzo, el CIN calculó que los haberes habían perdido alrededor de 32% de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 y estimó que era necesaria una recomposición del 47,3% para retornar al nivel previo. Esos porcentajes corresponden a estimaciones del propio organismo universitario.

En junio, además, se alcanzó un acuerdo con una actualización de la masa salarial del 24,33%, dividida en un incremento del 21,33% y otro 3% previsto para octubre. El CIN consideró ese entendimiento un avance, aunque mantuvo su reclamo por mayores recursos.

El proyecto presupuestario también mantiene mecanismos de información y control sobre las transferencias. Una disposición similar ya forma parte del Presupuesto 2026 y permite interrumpir giros cuando no se presenta la documentación requerida en tiempo y forma.

Ahora la discusión continuará en el Congreso, donde diputados y senadores deberán analizar la propuesta del Ejecutivo y los planteos presentados por las universidades antes de definir las partidas correspondientes a 2027.