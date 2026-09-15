La UEFA confirmó las sedes de dos futuras finales de la Champions League. El Comité Ejecutivo del organismo europeo resolvió este martes 15 de septiembre, durante su reunión en Salónica, Grecia, que Múnich organizará la definición de 2028 y Barcelona recibirá el partido decisivo de 2029.

El escenario elegido para 2028 será el Munich Football Arena, conocido comercialmente como Allianz Arena y habitual estadio del Bayern Múnich. En tanto, la final de 2029 se desarrollará en el Camp Nou, que atraviesa un amplio proceso de remodelación.

La elección para 2028 no tuvo competencia. Alemania había presentado a Múnich como única candidata para esa edición. El escenario alemán volverá a recibir el principal partido del fútbol europeo de clubes apenas tres años después de haber organizado la final de 2025, en la que Paris Saint-Germain superó 5-0 al Inter.

Será la tercera definición de Champions disputada en el Allianz Arena. La primera fue en 2012, cuando Chelsea venció por penales al Bayern Múnich, mientras que la segunda correspondió a 2025. Considerando además las finales disputadas anteriormente en el Estadio Olímpico, Múnich alcanzará seis definiciones de la principal competencia europea.

Por otro lado, la elección para 2029 tenía dos postulantes: Wembley, en Londres, y el Camp Nou de Barcelona. UEFA terminó seleccionando al estadio catalán, aunque el comunicado oficial no especificó cuáles fueron los factores determinantes de la resolución.

El Camp Nou volverá así a organizar una final de Champions después de tres décadas. El estadio recibió anteriormente la definición de 1989, ganada por Milan ante Steaua Bucarest, y la de 1999, recordada por la remontada del Manchester United frente al Bayern Múnich.

La remodelación proyecta llevar su capacidad a alrededor de 105.000 espectadores. Joan Laporta, presidente del Barcelona, calificó la elección como un reconocimiento internacional al proyecto del nuevo estadio. Reuters señaló que las obras comenzaron en 2023 y continúan actualmente.

En cuanto al calendario, la documentación utilizada por UEFA durante el proceso de candidatura contempló el 27 de mayo de 2028 y el 2 de junio de 2029 como fechas previstas para ambas finales, aunque estaban indicadas como sujetas a confirmación.

Además, UEFA confirmó a Lyon y Cardiff como sedes de la Champions League femenina de 2028 y 2029; Bucarest y Belgrado para la Europa League; y Turín y Budapest para la Conference League.





