El consumo de carne vacuna volvió a retroceder en Argentina. En agosto, el promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó en 46 kilos anuales por habitante, un 9,5% menos que en el mismo mes de 2025, de acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

La diferencia representa 4,9 kilos menos por habitante al año. En agosto de 2025, el indicador alcanzaba los 50,9 kilos. De esta manera, el consumo permanece por debajo de los registros de años anteriores y se ubica en el nivel más bajo de la serie que CICCRA releva desde 2005.

El retroceso también aparece en el volumen destinado al mercado interno. Entre enero y agosto de 2026, el consumo aparente fue de 1,377 millones de toneladas res con hueso, unas 175.600 toneladas menos que durante el mismo período de 2025. La disminución fue del 11,3%. La cifra corrige un error reproducido en algunas publicaciones, que consignaron erróneamente 175,6 millones de toneladas.

Además, la producción de carne vacuna alcanzó 1,944 millones de toneladas durante los primeros ocho meses del año y registró una caída interanual del 6,8%. La faena también disminuyó: se procesaron alrededor de 8,13 millones de cabezas, un 9,9% menos que un año atrás.

Uno de los elementos que atraviesa el mercado es la evolución de los precios. Los cortes vacunos aumentaron 51,2% entre agosto de 2025 y agosto de 2026. En el mismo período, el Índice de Precios al Consumidor nacional acumuló una variación del 33,5%, según INDEC.

Entre los cortes relevados, la carne picada común aumentó 52,7%, el asado 52,1%, el cuadril 51,9%, la nalga 50% y la paleta 49%. CICCRA atribuyó este comportamiento, entre otros factores, a la menor disponibilidad de hacienda para enviar a faena.

Por otro lado, mientras disminuyó el volumen destinado al mercado interno, las exportaciones crecieron. Entre enero y agosto aumentaron 6,5% interanual y alcanzaron aproximadamente 567.400 toneladas res con hueso.

Según indicó CICCRA, el incremento estuvo impulsado especialmente por las ventas hacia Estados Unidos, favorecidas por la oportunidad comercial generada por una cuota otorgada por ese país a fines de 2025.

En este marco, el mercado muestra dos movimientos simultáneos: una menor disponibilidad para el consumo interno y un mayor volumen destinado a la exportación. La evolución de la producción, los precios y el poder de compra durante los próximos meses será determinante para establecer si el consumo logra recuperar parte del terreno perdido.