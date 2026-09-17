Belgrano avanza con la posibilidad de trasladar su partido ante River, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, desde el Gigante de Alberdi al estadio Mario Alberto Kempes. La alternativa cuenta con el respaldo de las autoridades de seguridad de Córdoba y abriría la posibilidad de disputar el encuentro con ambas parcialidades.

Desde el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial de Córdoba (Cosedepro) indicaron que el escenario previsto es el Kempes con hinchas de los dos clubes. De todos modos, la modificación deberá completar las instancias formales correspondientes antes del encuentro.

El cambio de estadio responde principalmente a una cuestión de capacidad y recaudación. El Kempes puede recibir aproximadamente 57.000 espectadores, mientras que el estadio Julio César Villagra cuenta con una capacidad considerablemente menor.

Lucas Bustos, tesorero de Belgrano, explicó públicamente que la dirigencia considera el encuentro ante River como una posibilidad para generar mayores ingresos y fortalecer el presupuesto del club. Además, reconoció que jugar fuera de Alberdi puede representar una incomodidad para una parte de los socios, pero sostuvo que la decisión apunta a beneficiar económicamente a la institución.

Para River, el partido significaría una nueva oportunidad de contar con sus seguidores fuera del Monumental. Durante el Clausura ya tuvo público visitante ante Banfield y Atlético Tucumán, mientras que también está prevista la presencia de simpatizantes millonarios frente a Sarmiento en Junín.

En Banfield se habilitaron 7.000 localidades para River, mientras que frente a Atlético Tucumán hubo 5.000 populares y un número menor de plateas. En este marco, Córdoba podría convertirse en otro de los puntos del campeonato donde se habilite el regreso de las dos parcialidades.

Todavía no existe información definitiva sobre la cantidad de entradas destinadas a los visitantes. La alternativa que manejan los organizadores contempla ubicar a los hinchas de River en la cabecera Willington Norte. La utilización de plateas, los valores de las localidades y el sistema de venta permanecen pendientes de confirmación.

El encuentro tendrá además como antecedente inmediato la final del Torneo Apertura disputada en mayo en el mismo estadio, donde Belgrano consiguió el campeonato ante River con presencia de las dos hinchadas.

En los próximos días deberán conocerse las comunicaciones oficiales sobre el cambio de escenario, el operativo de seguridad, la distribución de tribunas y la venta de entradas.