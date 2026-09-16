La Municipalidad de Villa Cañás continúa con trabajos sobre el sistema de drenaje urbano y rural ante el escenario climático asociado al fenómeno El Niño. En esta nueva etapa, según informó oficialmente el gobierno local, fueron colocados 16 tubos en inmediaciones de la Laguna Rovea y otros 12 en calle 36.

Las tareas están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y forman parte de una serie de intervenciones que el Municipio viene desarrollando durante los últimos meses en distintos puntos de la ciudad y la zona rural.

De acuerdo con la información municipal, en el sector de Laguna Rovea se instalaron 16 tubos destinados a facilitar el drenaje. Por otro lado, sobre calle 36 fueron colocadas otras 12 unidades que, siempre según la comunicación oficial, fueron fabricadas por trabajadores municipales en la Planta Hormigonera.

La utilización de producción propia fue destacada por el Municipio dentro del esquema de ejecución de los trabajos. No se precisaron, sin embargo, el costo de las intervenciones, las dimensiones de los tubos, la capacidad adicional de evacuación de agua ni los plazos previstos para completar las obras pendientes.

Las nuevas tareas se suman a otras intervenciones realizadas durante agosto y septiembre. El Municipio ya había informado obras en el sector de Campo Baliani, limpieza de canales dentro del ejido urbano y trabajos de entubamiento en el Canal Paysandú, este último en coordinación con el Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa.

El contexto climático constituye uno de los principales motivos señalados para acelerar estas obras. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó a comienzos de septiembre que las condiciones del fenómeno El Niño se encuentran activas y proyectó su continuidad durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026.

La presencia de El Niño no implica que cada episodio de precipitaciones genere necesariamente inundaciones, pero históricamente puede modificar el comportamiento de las lluvias. Por ese motivo, las autoridades locales vienen trabajando sobre canales, alcantarillas y sectores considerados necesarios para mejorar el escurrimiento.

Según indicaron desde el Municipio, el objetivo es aumentar la capacidad de respuesta de la infraestructura hídrica y disminuir eventuales problemas ante períodos de precipitaciones intensas. El alcance concreto de esa mejora no fue acompañado, hasta el momento, por estudios técnicos difundidos públicamente.

En este marco, las próximas semanas estarán condicionadas tanto por la evolución de las precipitaciones como por la continuidad de las intervenciones previstas en otros sectores urbanos y rurales.