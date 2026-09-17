Argentina transita este jueves 17 de septiembre una nueva jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con participación en Rosario, Santa Fe, Rafaela, Paraná y Buenos Aires. El programa combina finales por medallas, competencias clasificatorias y el debut del seleccionado masculino de fútbol.

La actividad comenzó por la mañana. Desde las 9 se desarrollan las finales de remo en la Costanera Este de Santa Fe, con seis embarcaciones nacionales. También están programadas las pruebas de golf y la clasificación de rifle de aire femenino, con Fernanda Russo y Lola Sánchez. Según el programa del Comité Olímpico Argentino, la final de tiro está prevista desde las 11.15.

Uno de los focos de la mañana está puesto en el fútbol. Desde las 10, la Selección Argentina masculina enfrenta a Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la primera fecha del Grupo B. A la misma hora, Ismael Ovejero disputa la final de levantamiento de pesas en la categoría de 110 kilos.

Además, el BMX Race tendrá presencia nacional con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte entre las mujeres, mientras que Gonzalo Molina y Federico Villegas competirán en la rama masculina. En bochas, Lucas Hecker afrontará desde las 11.30 la final de volo individual masculino ante un representante de Chile.

En este marco, el programa oficial presenta diferencias con algunas agendas difundidas durante las primeras horas del jueves. En esgrima, el COA informa pruebas individuales de espada femenina y florete masculino. También establece que la actividad de vela comenzará desde las 12 en la laguna Setúbal.

Por la tarde habrá nuevas posibilidades de podio. Los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso disputarán desde las 15 el partido por la medalla de bronce del vóley playa masculino frente a Chile. A esa misma hora, el seleccionado femenino de vóley jugará contra Venezuela.

Rafaela concentrará las semifinales de boxeo con Melanie Martínez, Delfina Arancibia Ocaña, Lorena Balbuena, Mateo Gabriel Tavone, Nahuel Roldán y Pedro Arjona entre los representantes argentinos anunciados.

La programación se extenderá hasta la noche. Argentina enfrentará a Chile a las 19.30 por el torneo femenino de handball y, desde las 20.30, el seleccionado de sóftbol jugará frente a Perú en Paraná. También habrá participación nacional en bowling, con competencias en Norcenter, Buenos Aires.

Los resultados se irán modificando durante una jornada que ofrece varias posibilidades de sumar nuevas medallas para la delegación argentina.