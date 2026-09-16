Santa Fe terminó el primer semestre de 2026 con un resultado económico positivo de $48.038 millones en sus cuentas corrientes, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía provincial. Los ingresos corrientes alcanzaron los $6,998 billones y los gastos corrientes llegaron a $6,950 billones.

Dentro de los gastos, las remuneraciones del personal estatal constituyeron el principal componente, con $3,110 billones. Le siguieron las prestaciones de seguridad social, con $1,393 billones, y las transferencias corrientes, con $1,230 billones. Según el informe oficial, las remuneraciones aumentaron un 47,91% interanual.

El resultado económico positivo corresponde específicamente a la relación entre ingresos y gastos corrientes. Al mismo tiempo, la Provincia registró un resultado financiero negativo, que el Gobierno atribuyó al uso de fuentes financieras para sostener el nivel de inversión pública. Esta distinción resulta relevante para interpretar las cuentas provinciales: el superávit corriente no implica necesariamente un resultado financiero general positivo.

Una parte central del esquema estuvo vinculada con fondos acumulados en ejercicios anteriores. El 70,26% del financiamiento del gasto de capital provino de disponibilidades originadas, según el Ejecutivo, en los resultados de 2024 y 2025.

Además, el 11,61% correspondió a ahorro y recursos de capital; el 6,58%, a préstamos destinados a obra pública; el 5,75%, a convenios bancarios; y el 5,43%, al recupero de anticipos. Los porcentajes publicados suman 99,63%, sin que el comunicado detalle específicamente la diferencia restante.

El Gobierno provincial sostuvo además que a junio no se registraban deuda flotante ni atrasos vinculados al gasto de capital. Se trata de información proporcionada por la propia administración provincial.

En este marco, el ministro de Economía, Pablo Olivares, defendió la estrategia de mantener inversión en infraestructura mientras se cubren los gastos de funcionamiento. El funcionario señaló que el objetivo oficial es utilizar la inversión para impulsar actividad productiva y empleo. Esa proyección corresponde a la posición del Ejecutivo y sus efectos deberán evaluarse a medida que avance la ejecución presupuestaria.

Por otro lado, la Provincia informó que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal verificó durante 2025 el cumplimiento de los límites correspondientes al gasto corriente y a los servicios de deuda. Según el Gobierno santafesino, estos últimos representaron el 2,3% de los recursos corrientes netos de las transferencias por coparticipación a municipios, frente al límite normativo del 15%.

Los próximos informes de ejecución presupuestaria permitirán observar si la Provincia mantiene el equilibrio de las cuentas corrientes y cuánto de la inversión continúa dependiendo de recursos acumulados, crédito y otras fuentes financieras durante la segunda mitad del año.