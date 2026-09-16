Personal de la Comuna de Sancti Spiritu participó de una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, desarrollada junto a integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad.

La actividad se realizó en el marco del Día Mundial de los Primeros Auxilios y estuvo orientada a brindar herramientas iniciales para responder ante situaciones de urgencia hasta la llegada de personal especializado.

Durante el encuentro, los trabajadores comunales abordaron técnicas y procedimientos básicos relacionados con la asistencia inmediata ante una emergencia. Entre los principales objetivos estuvo reforzar conocimientos que permitan reconocer una situación crítica y actuar durante los primeros minutos.

La capacitación estuvo a cargo de integrantes de Bomberos Voluntarios de Sancti Spiritu, institución que cuenta con reconocimiento formal dentro del sistema provincial y nacional de bomberos voluntarios.

Según la información difundida, la propuesta buscó mejorar la preparación del personal que desarrolla tareas dentro de la administración comunal y sumar conocimientos que puedan ser utilizados ante diferentes situaciones de urgencia.

Además, desde la Comuna señalaron que este tipo de instancias permite incorporar procedimientos de asistencia mientras se aguarda la intervención de profesionales o servicios de emergencia.

Formación y prevención

La Reanimación Cardiopulmonar forma parte de las maniobras de asistencia inicial que pueden aplicarse frente a determinadas emergencias. En este marco, la capacitación desarrollada en Sancti Spiritu combinó contenidos vinculados con RCP y nociones generales de primeros auxilios.

No se informó oficialmente cuántos trabajadores participaron del encuentro, cuánto tiempo se extendió la capacitación ni si los asistentes recibieron algún tipo de certificación.

Por otro lado, la actividad permitió reforzar el vínculo entre dos instituciones de la localidad: la Comuna y Bomberos Voluntarios. Desde el gobierno local agradecieron a los integrantes del cuerpo activo por compartir conocimientos y experiencias durante la capacitación.

También se destacó la participación del personal comunal que formó parte de la propuesta.

La jornada se suma a las actividades de formación y prevención desarrolladas a nivel local con el objetivo de mejorar la respuesta inicial ante accidentes o emergencias.

A partir de esta capacitación, el personal que participó cuenta con una instancia de formación básica para intervenir durante los primeros momentos de una emergencia, mientras se solicita y aguarda la asistencia de los servicios especializados.