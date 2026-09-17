El sistema sanitario de Rufino avanzó en la capacitación de sus equipos para actuar frente a eventuales emergencias hídricas, mediante una jornada territorial en la que se trabajaron protocolos de prevención, evacuación, derivación y coordinación de recursos.

La actividad contó con la participación de Mariam García Prucca, coordinadora de Atención Primaria de la Salud, y estuvo orientada a fortalecer la preparación sanitaria frente a escenarios provocados por exceso de agua, como inundaciones, anegamientos o dificultades de acceso a determinados sectores.

Durante el encuentro se analizaron mecanismos para identificar riesgos y establecer cuáles son las poblaciones que podrían requerir asistencia prioritaria durante una contingencia.

Además, uno de los ejes estuvo puesto en los circuitos que deberían activarse frente a una emergencia. Entre ellos se encuentran la evacuación de personas, las derivaciones hacia distintos efectores, la comunicación entre los servicios involucrados y la coordinación de las acciones sanitarias.

Desde la organización señalaron que el objetivo es fortalecer tanto la capacitación como el trabajo conjunto entre las diferentes áreas para mejorar los tiempos de respuesta ante una situación crítica.

La posibilidad de garantizar efectivamente una respuesta más rápida y coordinada dependerá, sin embargo, de la aplicación de esos protocolos frente a una contingencia concreta. Hasta el momento no se difundieron evaluaciones, simulacros posteriores ni datos sobre la cantidad de trabajadores que participaron de la jornada.

La capacitación se integra, además, a una serie de instancias de formación que se desarrollan dentro del sistema público de salud de Santa Fe. El registro provincial de capacitaciones correspondiente a 2026 incluye jornadas específicas de preparación sanitaria frente a emergencias hídricas y otras actividades destinadas al personal de los efectores.

En Rufino, la formación también se vincula con las actividades que viene impulsando el Samco local para actualizar procedimientos y herramientas de sus diferentes áreas.

Por otro lado, el abordaje de una emergencia hídrica excede al sector sanitario. Una inundación o un aislamiento prolongado puede requerir intervención conjunta de servicios de salud, municipios, protección civil, bomberos, fuerzas de seguridad y organismos provinciales.

La jornada apunta precisamente a ordenar uno de esos componentes: la respuesta sanitaria y los circuitos para asistir, evacuar o derivar pacientes en caso de que el acceso normal a los servicios se vea alterado.

Las próximas instancias de capacitación y la eventual realización de ejercicios o simulacros permitirán conocer con mayor precisión cómo se trasladan los contenidos desarrollados a la respuesta operativa ante una emergencia real.