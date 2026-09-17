Un operativo contra el tráfico internacional de drogas sintéticas permitió incautar aproximadamente 52 kilos de MDMA ocultos en una camioneta importada desde Bélgica. El procedimiento se desarrolló en la Terminal Zárate, provincia de Buenos Aires, y derivó en la detención de tres hombres de nacionalidad argentina, mexicana y venezolana.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el vehículo era una furgoneta Opel Combo que había sido enviada por vía marítima desde Amberes. Durante un control realizado por personal de la Policía Federal Argentina y ARCA se detectaron anomalías en distintos sectores de su estructura.

La inspección permitió encontrar inicialmente unos 20 kilos de una sustancia que posteriormente dio positivo para MDMA. Al profundizar la requisa aparecieron otros 32 kilos, por lo que el cargamento totalizó aproximadamente 52 kilos.

Los análisis oficiales determinaron que la sustancia presentaba un elevado grado de pureza. De acuerdo con las estimaciones difundidas por el Ministerio de Seguridad, con esa cantidad podrían haberse producido alrededor de un millón de pastillas de éxtasis. El Gobierno calificó el procedimiento como el mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en el país.

Uno de los puntos que presenta diferencias entre las primeras publicaciones periodísticas es la valuación. El Ministerio Público Fiscal indicó que el cálculo incorporado al expediente establece un valor de US$2,34 millones para la droga secuestrada. Otras estimaciones superiores a US$16 millones corresponden al eventual valor comercial de las dosis finales que podrían elaborarse con el MDMA, y no directamente al cargamento encontrado.

La causa comenzó a partir de información suministrada por la DEA de Estados Unidos sobre una estructura que, según la hipótesis investigativa, buscaba introducir drogas sintéticas en Argentina. El Ministerio Público Fiscal ubica el inicio de las actuaciones preliminares en febrero, mientras que el Ministerio de Seguridad informó que comenzaron en marzo.

Una vez descubierto el cargamento, la Justicia autorizó una entrega vigilada con sustitución total de la droga. Además, intervinieron agentes encubiertos y reveladores para seguir los movimientos de las personas investigadas.

En este marco se identificó a un ciudadano mexicano que habría llegado al país para intervenir en la recepción del vehículo. También se investiga la participación de un venezolano y un argentino en distintas tareas vinculadas con la operatoria. Estas responsabilidades forman parte de la acusación y deberán ser determinadas judicialmente.

Finalmente se realizaron ocho allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y Salta, según informó la Fiscalía. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos que serán peritados. Además, otro ciudadano mexicano tiene pedido de captura internacional.

La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la estructura, identificar posibles participantes y reconstruir el circuito internacional utilizado para trasladar el cargamento.