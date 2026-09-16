El debate por el financiamiento de los comedores escolares volvió a instalarse en Santa Fe luego de que el Ministerio de Educación actualizara las partidas destinadas a alimentación. La Resolución N.º 2348 fijó en $1.502 el aporte por estudiante para el comedor y en $626 el correspondiente a la copa de leche, con una suba del 9,3%.

Desde la Federación de Cooperadoras Escolares cuestionaron que esos montos alcancen para sostener los menúes previstos. Ivana Pintos, referente de la entidad, planteó como ejemplo una comida con 100 gramos de carne y puré: según los precios relevados por la organización, solo la porción de carne puede costar entre $1.800 y $2.200. Ese cálculo corresponde a la versión de la Federación y no fue acompañado por una estimación oficial del costo total de cada menú.

El reclamo se produce en un contexto de mayor demanda. En abril, el propio Gobierno provincial informó que la necesidad de asistencia en comedores escolares había crecido un 30% y señaló que se habían incorporado 16.000 niños a las copas de leche y 9.000 a los comedores entre marzo y abril. En ese momento, la Provincia reportó más de 460.000 raciones de copa de leche y más de 178.000 de comedor.

Por otro lado, la Federación de Cooperadoras estimó en septiembre que aproximadamente 460.000 estudiantes reciben algún tipo de asistencia alimentaria y que se distribuyen cerca de 580.000 raciones. Esa cifra debe tomarse como un dato aportado por la organización, ya que no coincide exactamente con la forma en que el Gobierno contabiliza las prestaciones.

El escenario social también forma parte del debate. Una estimación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, realizada sobre microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, ubicó la pobreza del Gran Santa Fe en 39,7% durante el primer trimestre de 2026 y la indigencia en 10,4%.

En este marco, la discusión se cruzó con las inversiones realizadas para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Provincia informó una inversión superior a US$90 millones en infraestructura vinculada al evento, con US$75 millones de financiamiento de la CAF y aportes del Tesoro provincial. Esa inversión no es presupuestariamente comparable de manera directa con una prestación alimentaria recurrente, pero el contraste abrió un debate político sobre prioridades de gasto.

La Provincia sostiene que las obras deportivas dejarán infraestructura permanente. Las cooperadoras, en tanto, reclaman revisar los montos y ampliar la cobertura alimentaria. La evolución de la demanda y las próximas actualizaciones de las partidas serán los datos centrales para determinar si el esquema vigente alcanza para sostener los servicios durante el resto del ciclo lectivo.