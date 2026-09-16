El Gobierno de Santa Fe realizará este viernes 18 de septiembre, a las 13, el acto de inauguración de las obras desarrolladas sobre la Ruta Provincial 90. La actividad tendrá lugar en la intersección de la traza con el acceso a Elortondo y contará, según el anuncio difundido, con la participación de autoridades provinciales.

La intervención forma parte de un programa de recuperación del corredor que atraviesa los departamentos Constitución y General López y comunica Villa Constitución con el sector de la Ruta Nacional 8, en el extremo oeste del trazado.

Según información oficial publicada por la Provincia, la intervención global comprende aproximadamente 150 kilómetros. El proyecto inicial había sido licitado durante la administración provincial anterior y contemplaba unos 102 kilómetros entre Villa Constitución y Carreras. Posteriormente, la gestión de Maximiliano Pullaro decidió extender los trabajos aproximadamente 50 kilómetros hasta la RN 8, pasando por el sector de Chapuy.

De esta manera, la obra que será presentada formalmente esta semana debe entenderse como parte de un proceso desarrollado en distintas etapas y administraciones. Ya en julio de 2021 se habían licitado trabajos sobre el tramo entre la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 6-S, mientras que en agosto de 2022 la Provincia informaba un avance del 57% sobre 25,2 kilómetros entre Chapuy y las inmediaciones de Elortondo.

Durante la actual gestión provincial se avanzó además con obras complementarias. Según informó el Ministerio de Obras Públicas, se repavimentaron accesos a Rueda, Melincué y Sargento Cabral y se ejecutaron pavimentos urbanos en Godoy, Cañada Rica y Elortondo. También se incorporaron intervenciones en puentes, desvíos para tránsito pesado, iluminación y nuevas rotondas.

Por otro lado, en Melincué se proyectaron rotondas en las intersecciones de las rutas 90 y 93 y de la RP 90 con calle Iriondo, mientras que otros trabajos se concentraron en distintos puntos de la traza para mejorar la circulación.

La Ruta Provincial 90 constituye uno de los corredores transversales del sur de Santa Fe y conecta numerosas localidades productivas antes de alcanzar la Ruta Nacional 8.

El acto previsto en Elortondo marcará una nueva instancia dentro de un proyecto vial iniciado por etapas años atrás y continuado con ampliaciones y trabajos complementarios durante la actual administración provincial.