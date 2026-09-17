Sancti Spiritu comenzó a dar los primeros pasos para poner en funcionamiento una juegoteca comunitaria destinada a niños y niñas de la localidad. El proyecto surgió del trabajo interdisciplinario de tres profesionales locales y, de acuerdo con la información difundida por la Comuna, obtuvo la aprobación de la Provincia de Santa Fe.

La propuesta fue elaborada por Virginia Culich, licenciada en Fonoaudiología; Débora Yrubeta Goyena, licenciada en Terapia Ocupacional; y Adriana Giaroli, licenciada en Psicopedagogía.

Según indicaron desde el ámbito comunal, recientemente se recibió el material necesario para comenzar con la implementación del proyecto. La llegada de esos elementos marca el inicio de una nueva etapa, aunque hasta el momento no se comunicaron públicamente la fecha de apertura, el lugar donde funcionará, los horarios ni la modalidad de participación.

La iniciativa plantea la creación de un ámbito destinado al juego, la exploración, la creatividad y la interacción entre niños y niñas. El enfoque interdisciplinario apunta, además, a utilizar las actividades recreativas como herramienta para acompañar diferentes dimensiones del desarrollo infantil.

Entre los objetivos mencionados aparecen el fortalecimiento de habilidades comunicativas, cognitivas, motoras, sociales y emocionales. También se plantea favorecer la inclusión y generar oportunidades de encuentro entre las infancias de la localidad.

En este marco, el proyecto suma una propuesta comunitaria orientada específicamente al juego y la participación infantil. La característica diferencial está dada por la intervención conjunta de profesionales provenientes de la Fonoaudiología, la Terapia Ocupacional y la Psicopedagogía.

Desde la Comuna destacaron que la iniciativa surgió del trabajo articulado entre profesionales y autoridades locales. Sin embargo, todavía quedan aspectos operativos por conocer, entre ellos la cantidad de niños y niñas que podrán participar, las franjas etarias contempladas y si será necesario realizar una inscripción previa.

Tampoco se detalló públicamente qué programa provincial permitió la aprobación del proyecto, cuál fue la inversión realizada o qué dependencia del Gobierno de Santa Fe intervino en el proceso. Hasta que exista documentación oficial disponible sobre esos puntos, esos aspectos deben considerarse información pendiente de confirmación.

La puesta en marcha avanzará ahora hacia su etapa operativa. Las próximas comunicaciones oficiales permitirán conocer cuándo comenzarán las actividades y de qué manera podrán incorporarse las familias interesadas.