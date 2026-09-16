La organización de “Uniendo Pueblos 2026” abrió las inscripciones para la segunda edición de la competencia de ciclismo que recorrerá caminos rurales de Chovet, Elortondo y Carmen. La prueba se desarrollará el domingo 4 de octubre y tendrá dos distancias, ambas bajo modalidad de parejas.

La categoría Promocionales completará un trazado de 55 kilómetros, mientras que las parejas Competitivas deberán recorrer 110 kilómetros. Según explicó el organizador Raúl Canavesio, quienes participen de la distancia mayor realizarán dos vueltas sobre el circuito de 55 kilómetros.

El recorrido presenta modificaciones respecto de la propuesta original. Canavesio explicó que se decidió no ingresar a Melincué y Firmat debido a los trabajos viales que se desarrollan en esa zona.

“Decidimos acortarlo y hacer dos vueltas al circuito de 55 kilómetros”, señaló el responsable de la prueba. Además, indicó que el trazado se desarrollará íntegramente por caminos rurales de tierra y aseguró que se gestionaron los permisos correspondientes con las autoridades locales.

Participantes de distintos puntos del país

La organización también informó que, al momento de difundirse la convocatoria, había 18 parejas confirmadas. Canavesio señaló además que recibieron consultas de ciclistas provenientes de Corrientes, Entre Ríos, Nogoyá, Diamante, Corral de Bustos, Rufino, Pergamino, Rojas, Salto y San Pedro.

También se espera participación de corredores de Venado Tuerto, Firmat, Melincué y otras localidades de la región. La cantidad definitiva de competidores se conocerá una vez cerrado el período de inscripción.

Operativo y servicios previstos

Para la jornada se anunció un esquema de asistencia que, según detalló la organización, incluirá control mediante chip, dos camionetas recorriendo el circuito y una ambulancia para responder ante eventuales emergencias.

Además, está previsto instalar un servicio de buffet y espacios para feriantes, mientras que al finalizar la competencia se realizará la premiación de los participantes.

El Gobierno de Chovet acompaña la convocatoria de esta segunda edición.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza mediante WhatsApp al 3462-654239.

Hasta el 1 de octubre, el valor es de $90.000 por pareja, con una reserva inicial de $45.000. Desde el 2 de octubre, el costo pasa a $100.000 por pareja y la reserva será de $50.000.

Con el plazo de inscripción todavía abierto, la organización continuará definiendo la cantidad de participantes y los detalles operativos para una prueba que volverá a utilizar los caminos rurales como conexión entre localidades del sur santafesino.