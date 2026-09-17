Max Verstappen volvió al karting para participar de una competencia con un formato diferente al habitual. El cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 largó desde el último lugar de una grilla de 101 vehículos y consiguió superar a todos sus rivales durante el desafío “Max vs 100”, realizado este miércoles 16 de septiembre en Silverstone.

La propuesta fue organizada por Red Bull y establecía que el neerlandés debía adelantar a los 100 participantes que comenzaban delante suyo en un máximo de 30 vueltas o 75 minutos. Cada rival alcanzado quedaba eliminado de la persecución. Entre los inscriptos había deportistas, periodistas, creadores de contenido, integrantes de Red Bull y aficionados.

El momento determinante llegó desde el inicio. La cantidad de vehículos provocó embotellamientos, despistes y contactos en los primeros sectores, pero Verstappen consiguió encontrar espacios para avanzar. Al terminar la primera vuelta había recuperado 64 posiciones y estaba 37°, según el registro publicado por Fórmula 1.

La remontada continuó cuando el tránsito comenzó a disminuir. En la cuarta vuelta se encontraba 25°, alcanzó el décimo puesto en la sexta y ya estaba quinto una vuelta más tarde. Además, su mejor registro fue de 2m20s673, unos 2,6 segundos más rápido que el siguiente mejor tiempo, marcado por Jacky Martens.

En la parte final, Martens, el creador de contenido Zac Alsop y Lewis Osler, técnico de Red Bull Ford Powertrains, intentaron mantener la diferencia. El grupo recibió incluso una posibilidad adicional de utilizar el atajo previsto por el reglamento, pero Verstappen consiguió alcanzarlos.

El último en ser superado fue Martens. De acuerdo con Red Bull y F1.com, el objetivo quedó completado en la vuelta 14, alrededor de 35 minutos después de la largada. Reuters, sin embargo, contabilizó 13 vueltas, por lo que existe una diferencia entre los registros publicados sobre el número exacto de giros.

Martens terminó segundo y Osler ocupó el tercer lugar, mientras que Alsop quedó cuarto. El evento, transmitido internacionalmente a través de ESPN y Disney+, formó parte de una acción especial de Red Bull que permitió a Verstappen volver temporalmente al karting, disciplina en la que inició su trayectoria deportiva.





