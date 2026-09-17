La Copa Libertadores 2026 ingresó en su etapa decisiva y ya tiene tres de sus cuatro semifinalistas confirmados. Estudiantes de La Plata, Fluminense y Palmeiras consiguieron la clasificación, mientras que Flamengo e Independiente del Valle definirán este jueves 17 de septiembre el último lugar disponible.

El representante argentino llegó a esta instancia después de eliminar a Corinthians. Tras el empate 1-1 disputado en La Plata, Estudiantes ganó 1-0 en San Pablo y cerró la serie por 2-1. De esta manera, volvió a instalarse entre los cuatro mejores del continente y ahora deberá esperar por su próximo rival.

Del otro lado de la llave quedaron definidos dos equipos brasileños. Fluminense superó a Platense con un global de 3-2, mientras que Palmeiras atravesó una serie más ajustada frente a Liga de Quito: terminó 3-3 en el acumulado y consiguió la clasificación mediante una definición por penales que ganó 4-3.

Así, Fluminense y Palmeiras se enfrentarán por un lugar en la final, lo que garantiza la presencia de al menos un club brasileño en la definición del torneo.

Por otro lado, todavía resta resolver el rival de Estudiantes. Flamengo recibirá a Independiente del Valle este jueves a las 21.30, en el Maracaná. El conjunto brasileño ganó 2-0 el encuentro de ida disputado en Ecuador y, por lo tanto, avanzará con un triunfo, un empate o incluso una derrota por un gol. Independiente del Valle necesita imponerse por dos tantos para forzar los penales o por tres para clasificarse directamente.

Las semifinales tienen sus ventanas establecidas oficialmente. Los partidos de ida se disputarán entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, mientras que las revanchas serán el martes 20 y miércoles 21. CONMEBOL todavía deberá completar la programación definitiva con días y horarios de cada encuentro.

En este marco, la organización establece que las semifinales se disputan a partidos de ida y vuelta y que los equipos mejor ubicados en el ordenamiento surgido del sorteo de octavos definen la serie como locales.

La competencia finalizará el sábado 28 de noviembre en Montevideo. CONMEBOL confirmó al Estadio Centenario como escenario de la final única de la edición 2026. El horario del partido todavía no fue anunciado oficialmente.