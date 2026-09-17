Kylian Mbappé explicó los motivos por los que no mostró completamente la camiseta de apoyo a Ceuta antes del encuentro entre Elche y Real Madrid por La Liga. El delantero francés sostuvo que mantiene su solidaridad con los habitantes de la ciudad española, pero que también quiso incluir en su mensaje a los migrantes afectados por la crisis.

El episodio ocurrió en la previa del partido disputado en el estadio Martínez Valero. Los futbolistas recibieron una camiseta blanca con el lema “Todos somos caballas”, en referencia al nombre popular con el que se conoce a los habitantes de Ceuta. Mbappé, Vinícius Jr. e Ibrahima Konaté la llevaron de manera que la inscripción no pudiera verse completamente y se la retiraron poco después.

La imagen generó repercusión en España y abrió distintas interpretaciones sobre la decisión de los tres futbolistas. Sin embargo, Mbappé fue quien posteriormente explicó públicamente su postura.

En declaraciones al diario AS, el francés señaló que mantiene su solidaridad con Ceuta y con las víctimas de la crisis, pero que también quería recordar a los inmigrantes que perdieron la vida o permanecen en condiciones difíciles. El delantero remarcó que no pretendía establecer prioridades entre personas que atraviesan situaciones de sufrimiento.

La campaña “Todos somos caballas” fue impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios y comenzó a tener presencia en distintos partidos de La Liga. La iniciativa apareció después de la crisis migratoria registrada a finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta desde Marruecos.

Además, el episodio mostró que la adhesión a este tipo de acciones no fue uniforme. El Barcelona, por ejemplo, decidió no participar en la iniciativa, mientras otros equipos sí utilizaron las camisetas. El jugador marroquí del Betis Ez Abde también quedó involucrado en el debate después de recibir críticas y amenazas en redes sociales tras participar del homenaje.

Por otro lado, Real Madrid sostuvo su respaldo institucional a Ceuta, aunque defendió el derecho de sus futbolistas a expresar individualmente su posición.

En este marco, la explicación de Mbappé permitió precisar su posición personal: aseguró que su gesto no pretendió desconocer la situación de Ceuta, sino ampliar su mensaje hacia todas las personas afectadas por la crisis migratoria.

No existe, hasta ahora, una explicación pública equivalente que permita afirmar que Vinícius y Konaté actuaron exactamente por las mismas razones.