Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul de México y se consagró campeón de la Campeones Cup 2026, en una final disputada en el Nu Stadium de Miami que también marcó el debut oficial de Cristian “Kily” González como entrenador del conjunto estadounidense.

Lionel Messi volvió a ocupar un lugar central en el resultado. A los 24 minutos del primer tiempo, Facundo Mura participó en la construcción de la jugada y Luis Suárez envió el centro desde la derecha. El argentino apareció dentro del área y conectó de cabeza para establecer el 1-0.

El tanto tuvo además un significado estadístico: fue el número 100 de Messi desde su incorporación a Inter Miami en 2023. El capitán necesitó 115 partidos oficiales para alcanzar esa cifra, según informó el propio club.

Cruz Azul también tuvo oportunidades. El conjunto mexicano generó una de las primeras situaciones claras del encuentro y, durante el segundo tiempo, adelantó sus líneas en busca del empate. Gabriel “Toro” Fernández llegó a conectar un cabezazo que terminó en uno de los postes cuando la diferencia todavía era mínima.

Inter Miami pasó entonces algunos minutos defendiendo más cerca de su área. González realizó modificaciones para reforzar la última línea y sostuvo la ventaja hasta encontrar el segundo gol.

A los 81 minutos volvió a intervenir Messi. Ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y Casemiro ganó en el juego aéreo para establecer el 2-0 definitivo. El brasileño llegó así a cuatro goles en sus últimos cinco encuentros, todos convertidos de cabeza.

La jornada también representó un comienzo particular para el Kily González. El entrenador argentino había completado apenas un día antes los trámites necesarios para asumir formalmente el cargo y dirigió su primer partido oficial con un título en juego.

En cuanto a los récords atribuidos a Messi después del encuentro, algunos medios ubican este tanto como su gol número 36 en finales profesionales. Sin embargo, diferentes registros aplican criterios distintos para contabilizar partidos definitorios, por lo que resulta necesario aclarar la metodología antes de presentar la cifra como un récord absoluto.

Tampoco existe uniformidad sobre la cantidad de títulos de Inter Miami: algunos recuentos consideran cuatro grandes trofeos desde 2023, mientras que el registro institucional agrega también el campeonato de la Conferencia Este de 2025.

Para Inter Miami, en cambio, no existe discusión sobre el resultado inmediato: derrotó a Cruz Azul, consiguió por primera vez la Campeones Cup y sumó un nuevo trofeo antes de continuar con sus compromisos de la MLS.