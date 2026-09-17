Pedro Troglio continuará como entrenador de Banfield, al menos hasta el próximo partido frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de que la Comisión Directiva decidiera no aceptar la renuncia que el técnico presentó durante una reunión realizada este miércoles.

La determinación del entrenador se produjo en un momento complejo para el Taladro, que atraviesa una racha sin victorias en el Torneo Clausura y suma ocho puntos después de nueve fechas. Sin embargo, el equipo mantiene otro frente abierto: viene de clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina.

Troglio había manifestado públicamente su malestar por algunas de las dificultades que condicionaron el trabajo durante la temporada. Entre otros puntos, mencionó las inhibiciones que atravesó la institución y los inconvenientes para desarrollar la pretemporada con el plantel completo.

En este marco, durante las últimas jornadas también comenzaron a circular nombres de posibles entrenadores que podrían sucederlo. Diferentes medios vincularon esas versiones con la decisión de presentar la renuncia, aunque hasta el momento no hubo una declaración directa del DT confirmando que ese haya sido el motivo determinante. Por lo tanto, ese punto debe considerarse una versión no confirmada.

Por otro lado, desde la conducción del club resolvieron sostener al cuerpo técnico. La decisión implica que Troglio continuará trabajando con el plantel y estará en el banco de suplentes el sábado 19 de septiembre, cuando Banfield visite a Gimnasia desde las 14.30 por la décima fecha del Clausura.

El encuentro tendrá además una particularidad por la extensa relación del entrenador con el conjunto platense, donde desarrolló distintas etapas como futbolista y director técnico.

Aunque varios medios presentan el compromiso en La Plata como determinante para el futuro del entrenador, no existe hasta ahora una comunicación oficial de Banfield que establezca que su continuidad dependa exclusivamente del resultado. Esa interpretación surge del contexto deportivo y de la renuncia presentada esta semana.

Banfield llega a esta situación con dos realidades diferentes. Por un lado, necesita mejorar su producción en el torneo local y sumar puntos para alejarse de los últimos lugares. Además, debe administrar un escenario institucional y económico que el propio entrenador mencionó públicamente en diferentes oportunidades.

Por otro lado, la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina mantiene al equipo en competencia por un título y representa uno de los principales resultados deportivos del ciclo de Troglio.

El partido ante Gimnasia permitirá conocer cómo continúa un ciclo que, por ahora, sigue formalmente en marcha. Después del intento de renuncia y la decisión dirigencial de rechazarla, el futuro del entrenador permanece abierto.