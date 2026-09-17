Tres policías que se desempeñaban en la Planta de Verificación de Automotores de Esperanza quedaron en prisión preventiva por 30 días luego de ser imputados por el delito de cohecho pasivo, en una investigación que busca determinar si recibieron dinero para confeccionar documentación vehicular sin realizar los controles físicos correspondientes.

La acusación es encabezada por el fiscal Exequiel Hernández, quien sostuvo que los funcionarios habrían confeccionado Formularios 12 sin que automóviles y motocicletas fueran trasladados a la planta para realizar la inspección obligatoria.

La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no implica una declaración de culpabilidad. La causa todavía se encuentra en etapa de investigación.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los policías habrían mantenido un mecanismo de trabajo con una gestora de una localidad cercana. La mujer llevaba formularios hasta la dependencia y, de acuerdo con la acusación, algunos llegaban completos mientras que otros habrían sido firmados en blanco para ser completados posteriormente.

La gestora también fue imputada, aunque en su caso por cohecho activo. A los funcionarios policiales se les atribuye cohecho pasivo.

Además, los investigadores intentan reconstruir cuánto dinero habría circulado. De acuerdo con la información proporcionada por Fiscalía, los pagos habrían comenzado en $25.000, posteriormente pasaron a $30.000 y llegaron a alcanzar los $50.000 por cada automóvil y $30.000 por motocicleta.

Uno de los puntos centrales es determinar la cantidad real de formularios involucrados. Inicialmente trascendió una cifra de 64 verificaciones presuntamente irregulares. Sin embargo, Hernández explicó que ese número correspondería solamente a un funcionario y a agosto de 2024.

La Fiscalía sostiene que podrían existir muchos más casos y ubica el presunto funcionamiento del mecanismo al menos desde enero de 2024. Esa extensión temporal constituye por el momento una versión no confirmada judicialmente y forma parte de la hipótesis que deberá ser respaldada con pruebas durante el proceso.

El Formulario 12 permite acreditar datos identificatorios de un vehículo a partir de una verificación física. Por ese motivo, los investigadores buscan establecer qué unidades fueron eventualmente transferidas utilizando documentación confeccionada sin esa inspección.

Por otro lado, está prevista para la próxima semana la audiencia imputativa de un cuarto funcionario policial vinculado con la investigación.

Hasta el momento no se informó una resolución definitiva sobre las responsabilidades penales de los involucrados. La Fiscalía continúa analizando documentación y elementos secuestrados, mientras busca precisar el número total de trámites cuestionados y establecer si podrían producirse nuevas imputaciones.