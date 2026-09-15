La pobreza habría interrumpido durante el primer semestre de 2026 la tendencia descendente registrada durante buena parte del año pasado, según distintas estimaciones privadas y académicas. Sin embargo, la magnitud del aumento todavía constituye una versión no confirmada, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el dato oficial el próximo jueves 24 de septiembre.

La consultora ExQuanti estima que durante los primeros seis meses del año alrededor de 15,1 millones de argentinos se encontraban debajo de la línea de pobreza, lo que representaría 1,7 millones más que en el segundo semestre de 2025.

La cifra debe analizarse teniendo en cuenta la metodología utilizada. ExQuanti realiza una proyección sobre una población más amplia, mientras que los datos oficiales del INDEC corresponden a los 31 aglomerados urbanos cubiertos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

En ese universo urbano, el último registro oficial determinó que el 28,2% de las personas estaba bajo la línea de pobreza durante el segundo semestre de 2025. Eso representaba aproximadamente 8,5 millones de habitantes relevados por la EPH.

Por otro lado, el nowcast elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa del 31,6% para el período enero-junio de 2026. El cálculo ubicó el intervalo posible entre 30,1% y 33%, por lo que también anticipó un deterioro frente al semestre anterior.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina llegó a una conclusión similar. Su estimación para el primer trimestre ubicó la pobreza en el 30%, frente al 29,9% calculado para el cierre de 2025.

Según indicaron distintos especialistas, el cambio comenzó a observarse durante los últimos meses de 2025. Entre las variables señaladas aparecen el menor dinamismo de los ingresos reales, la evolución de las canastas básicas y las dificultades del mercado laboral.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, destacan la fuerte reducción experimentada desde los máximos alcanzados durante 2024. Fuentes oficiales citadas por distintos medios admitieron que podría registrarse un incremento durante el primer semestre, aunque consideran que se trataría de un movimiento transitorio.

Además, las comparaciones políticas sobre cuántas personas salieron o ingresaron a la pobreza dependen del período seleccionado y del universo poblacional utilizado, por lo que las cifras requieren el correspondiente contexto metodológico.

El dato del 24 de septiembre permitirá determinar si efectivamente se produjo una reversión de la tendencia y cuál fue su magnitud dentro de los 31 aglomerados urbanos que mide oficialmente la EPH.