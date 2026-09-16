Gladys “La Bomba Tucumana” confirmó que analiza involucrarse de manera activa en la política de su provincia y adelantó que buscará conversar con autoridades del Gobierno tucumano para expresar su intención de colaborar. La cantante se identificó públicamente con el justicialismo, aunque hasta el momento no existe un anuncio de candidatura ni una designación oficial.

La artista señaló que pretende mantener encuentros con el gobernador Osvaldo Jaldo y con Jorge Darío Monteros, ministro del Interior de Tucumán. Ambos cargos están confirmados por el sitio oficial del Gobierno provincial.

El planteo comenzó a tomar forma pública durante su participación del sábado 12 de septiembre en La Noche de Mirtha. Esa emisión fue conducida por Juana Viale y, ante una consulta sobre la posibilidad de ocupar algún lugar en la política, Gladys aseguró que actualmente se siente preparada para asumir un compromiso de ese tipo.

La cantante explicó que su interés está relacionado principalmente con el trabajo social y el contacto con la comunidad. También sostuvo que, en caso de involucrarse plenamente, estaría dispuesta a retirarse de los escenarios después de más de cuatro décadas vinculada a la música.

Además, en declaraciones posteriores se definió como justicialista y expresó su identificación con la idea de justicia social. En ese contexto, adelantó que buscará ponerse a disposición de la administración provincial.

El eventual ingreso de Gladys a la actividad política se produce después de varias intervenciones públicas sobre temas nacionales. En octubre de 2025, durante otra participación en La Noche de Mirtha, había expresado críticas al presidente Javier Milei y cuestionado aspectos de su gestión, principalmente vinculados con la situación económica y social.

En este marco, algunos medios también registraron cruces recientes de la cantante con las dirigentes libertarias Lilia Lemoine y Virginia Gallardo. Esas discusiones forman parte del posicionamiento político que Gladys comenzó a mostrar públicamente, aunque no constituyen hasta ahora el lanzamiento de una candidatura.

Por otro lado, todavía resta conocer cuál será la respuesta de Jaldo y Monteros y si las conversaciones anticipadas por la artista derivarán en alguna función concreta. Hasta este miércoles 16 de septiembre, las fuentes consultadas no registran una confirmación oficial de reuniones realizadas, un cargo ofrecido o una postulación electoral.

Por ahora, el dato verificable es la decisión de Gladys de explorar una participación política en Tucumán y su voluntad declarada de acercarse al justicialismo provincial. Los próximos encuentros, en caso de concretarse, permitirán establecer si esa intención se transforma en una incorporación formal.