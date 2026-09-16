Más de 1.800 estudiantes de escuelas primarias y secundarias del departamento General López participarán durante septiembre de viajes a Rosario para presenciar distintas competencias de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La cifra fue informada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, quien señaló que los contingentes fueron coordinados mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de Santa Fe.

La iniciativa se desarrolla dentro de un programa provincial de visitas guiadas organizado por Educación. Según datos oficiales, la propuesta alcanza a 163.648 estudiantes de 3.230 instituciones educativas pertenecientes a los 19 departamentos de Santa Fe.

En el caso de General López, los primeros colectivos comenzaron a viajar el lunes 14 de septiembre y está previsto que los traslados continúen hasta el jueves 24. De acuerdo con la información difundida por la legisladora, participarán establecimientos de distintas localidades de la región.

“Queríamos que los chicos de nuestro departamento también pudieran ser parte de un acontecimiento que reúne al deporte sudamericano en nuestra provincia”, sostuvo Di Gregorio al explicar la participación regional.

El programa oficial contempla que los estudiantes puedan ingresar a competencias deportivas y recorrer espacios especialmente preparados para las delegaciones escolares. Algunas actividades incluyen el Fan Fest y, según la modalidad asignada a cada institución, circuitos culturales y turísticos.

Además, el Ministerio de Educación planteó la propuesta como parte de un proyecto pedagógico que busca relacionar el acontecimiento deportivo con contenidos trabajados dentro de las escuelas. Previamente se habían elaborado materiales destinados a abordar distintas disciplinas y los valores vinculados con el deporte.

El alcance del operativo pudo observarse durante las primeras jornadas. El lunes 14, más de 16.000 estudiantes de Rosario y otras localidades de la provincia participaron de las visitas en el Parque Independencia y asistieron a diferentes competencias.

Por otro lado, Di Gregorio destacó la intención de incorporar establecimientos de distintos puntos de General López, independientemente de la distancia con Rosario.

La cifra de más de 1.800 alumnos del departamento fue difundida por la legisladora y reproducida por medios regionales. Hasta el momento, la información provincial consultada detalla el total santafesino, pero no publica un desglose oficial por departamento.

Los Juegos Suramericanos comenzaron el 12 de septiembre y continuarán hasta el sábado 26, con competencias distribuidas entre Rosario, Santa Fe y Rafaela. Durante esos días seguirán llegando delegaciones escolares de toda la provincia.