Argentina afronta este miércoles 16 de septiembre una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan desde el 12 y continuarán hasta el 26 de septiembre. La delegación nacional, integrada por 658 atletas, tendrá participación desde las primeras horas de la mañana y hasta la noche.

La actividad comenzará a las 8.30 con el triatlón individual femenino y las semifinales de Petanca en bochas. A las 9 será el turno del florete femenino por equipos en esgrima, además de la actividad de tiro deportivo y la segunda ronda del golf, con Ana Giuliano, Mía Yaya, Miguel Ángel Carballo y Agustín Oliva Pinto.

Desde las 10 se concentrará uno de los bloques más importantes del día. La natación tendrá series de 200 metros mariposa, 50 metros libre, 400 metros libre y 4x100 combinado mixto. En remo se disputarán las finales M4-, M2X y W8+, mientras que también habrá actividad en BMX Racing y patinaje de velocidad.

En este marco, Los Leones enfrentarán a Brasil desde las 10 por el torneo de hockey sobre césped. Una hora más tarde se realizará la competencia individual masculina de triatlón y Santino Basaldella participará de la final técnica masculina de Stand Up Paddle.

Además, Argentina tendrá presencia en clavados desde las 11 y en levantamiento de pesas a partir de las 12, cuando Dante Pizzuti dispute la final masculina de hasta 85 kilos. Las pruebas de pesas continuarán a las 14, 16 y 17.30.

La vela comenzará a las 12 y a las 12.30 será la final individual de adiestramiento ecuestre. Por otro lado, desde las 14 se desarrollarán las semifinales del vóleibol de playa.

El vóleibol femenino argentino enfrentará a Chile a las 15, mientras que también habrá semifinales de boxeo. A las 15.20 comenzarán las finales masculinas de gimnasia artística en barra fija, barras paralelas y caballo con arzones, y a las 16 Argentina tendrá participación en la final de VALORANT de esports.

La natación regresará desde las 18 con las finales de las pruebas disputadas durante la mañana y a las 19 está prevista la definición del florete femenino por equipos.

El cierre de la jornada tendrá dos compromisos por equipos. La Garra enfrentará a Colombia desde las 19.30 por el torneo femenino de handball y, a las 20.30, Argentina jugará ante Brasil en sóftbol.

La programación puede sufrir modificaciones durante la jornada. La fuente original todavía no incorpora resultados definitivos de las competencias del miércoles, por lo que esos datos deberán actualizarse a medida que concluyan las pruebas.