Villa Cañás recibió durante la tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, quien participó de la jornada y dialogó con Sonic TV durante la transmisión especial realizada desde el Predio Mirtha Legrand.

Chiarella destacó la propuesta organizada por el municipio cañaseño y puso el foco en el valor de mantener las tradiciones gastronómicas de la región. “Creo que pone de relieve algo tan importante como es la gastronomía, el oficio y las tradiciones”, señaló durante la entrevista.

El mandatario recordó además que su primer contacto con la tradicional empanada de hojaldre fue precisamente en Villa Cañás, en la histórica panadería de la familia Reina.

La conversación también permitió repasar la actualidad de Venado Tuerto. Chiarella destacó la reciente recuperación del Velódromo Municipal del Parque General Belgrano, que volvió a recibir actividad oficial después de ocho años y fue escenario del X Gran Premio Pieraccini Competición. La obra contó con financiamiento provincial y participación del municipio.

Según planteó el intendente, disponer de infraestructura adecuada permite que la ciudad reciba competencias de mayor escala. En este marco mencionó el Campeonato Nacional de Atletismo U18 y el Campeonato Argentino de Clubes Campeones de Bochas, realizados durante el fin de semana anterior. La competencia de bochas reunió a 24 delegaciones y coincidió con otros eventos que, según información municipal, generaron una alta ocupación hotelera.

Por otro lado, Chiarella se refirió al anuncio de un nuevo estadio cubierto multipropósito para Venado Tuerto. El proyecto fue confirmado por el Gobierno provincial y prevé una estructura basada en los escenarios construidos en Rosario, Santa Fe y Rafaela para los Juegos Suramericanos.

La iniciativa contempla alrededor de 3.000 espectadores sentados y una capacidad que podría llegar a unas 6.000 personas en determinadas configuraciones. Sin embargo, todavía deben definirse cuestiones centrales como el emplazamiento definitivo y los plazos concretos de ejecución.

Para Chiarella, estas inversiones tienen una dimensión regional y no solamente local, porque podrían permitir que vecinos de otras ciudades accedan a competencias, actividades culturales y espectáculos sin trasladarse a grandes centros urbanos.

La visita del intendente se produjo en el marco de una fiesta que volvió a reunir en Villa Cañás a panaderos, emprendedores, instituciones y artistas. El encuentro, iniciado con un desfile, tuvo como eje uno de los productos gastronómicos identificados con la ciudad y consolidó su tercera edición dentro de la agenda regional.