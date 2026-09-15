La Comuna de Sancti Spiritu informó que durante agosto y los primeros días de septiembre realizó diferentes intervenciones sobre la red de caminos rurales del distrito. Los trabajos alcanzaron trazas utilizadas habitualmente por productores, trabajadores y vecinos y comprendieron tareas de reconstrucción, perfilado, disqueado y abovedado.

Según el cronograma difundido por la administración local, las primeras intervenciones comenzaron el 7 de agosto con la reconstrucción del camino hacia San Eduardo y el perfilado de los sectores conocidos como El Abolengo y La Martineta.

Las tareas continuaron entre el 10 y el 12 de agosto en el tramo comprendido entre La Martineta y Lambaré. Posteriormente, desde el 13 hasta el 19, los equipos trabajaron sobre el recorrido que parte desde el camino hacia Amenábar e Iraola, atraviesa el sector de Steleinger y llega hasta La Buenaventura.

Además, el 20 de agosto se efectuaron trabajos de disqueado y abovedado sobre el alteo de Walgrave. Este tipo de intervenciones busca recuperar la forma de la calzada y favorecer el escurrimiento del agua, dos aspectos relevantes en caminos de tierra sometidos al tránsito de vehículos y maquinaria agrícola.

Entre el 24 y el 29 de agosto, de acuerdo con la información comunal, se realizaron tareas de reconstrucción y mantenimiento desde la salida de Sancti Spiritu hasta el sector de La Colina. El operativo comprendió puntos como la Ruta 4-S, La Martineta, El Triángulo y El Liberal.

El cronograma correspondiente a este período finalizó con intervenciones realizadas el 31 de agosto y el 1 y 2 de septiembre en los sectores Dincovich, Fernández, Kegalj y Budel.

El mantenimiento de la red vial rural constituye una tarea permanente para las administraciones de localidades vinculadas a la actividad agropecuaria. En el caso de Sancti Spiritu, la Comuna ya había informado durante los meses anteriores distintas intervenciones sobre caminos del distrito.

Desde la administración local indicaron que el objetivo es sostener la transitabilidad y mejorar las conexiones utilizadas diariamente por productores y vecinos. Sin embargo, el informe difundido no precisa el total de kilómetros intervenidos, el costo de las tareas ni la fuente de financiamiento utilizada durante este período.

Tampoco se difundieron evaluaciones técnicas independientes sobre el estado de los caminos luego de los trabajos. En este marco, la evolución de las condiciones climáticas y el tránsito pesado determinarán las necesidades de mantenimiento y las próximas intervenciones que deberá realizar la Comuna.