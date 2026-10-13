La dirigente socialista Clara García puso el foco en el papel de las mujeres dentro de la política y en la necesidad de recuperar el vínculo entre los representantes y la sociedad. Lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales, en la que compartió su participación en un espacio impulsado por Mujeres Socialistas Argentina en Córdoba.

En el mensaje, García destacó el encuentro con Mónica Fein, Myrian Prunotto y Carolina Basualdo, dirigentes con trayectorias y responsabilidades en distintos ámbitos de la actividad política.

La publicación estuvo acompañada por una consigna que resumió el eje de su intervención: «Sin mujeres no hay democracia».

El planteo sobre la representación política

Uno de los puntos centrales del mensaje fue la relación entre la dirigencia y la ciudadanía.

García sostuvo que, frente al distanciamiento de la sociedad y a las discusiones políticas que considera improductivas, las mujeres tienen un papel importante en la construcción de respuestas a las demandas sociales.

Su planteo vinculó la participación femenina con la posibilidad de impulsar transformaciones desde una perspectiva más cercana a las necesidades cotidianas.

La publicación no incluyó propuestas legislativas concretas ni detalló iniciativas que pudieran surgir de la actividad. El mensaje se concentró en destacar el intercambio político y la participación de las dirigentes convocadas.

Un encuentro con referentes de Santa Fe y Córdoba

Entre las participantes mencionadas estuvo Mónica Fein, diputada nacional y exintendenta de Rosario, con una trayectoria vinculada al Partido Socialista.

También fue nombrada Myrian Prunotto, vicegobernadora de Córdoba, cuya participación incorporó una representación institucional de esa provincia.

Por otro lado, García mencionó a Carolina Basualdo, dirigente cordobesa, dentro del grupo que compartió la actividad.

La presencia de representantes con diferentes responsabilidades políticas permitió reunir experiencias de gestión, actividad legislativa y participación territorial, aunque no se informaron los temas específicos desarrollados durante el encuentro.

La participación femenina en el debate democrático

La representación de las mujeres en los espacios de decisión constituye uno de los temas presentes en la agenda política argentina.

En ese marco, las organizaciones partidarias y los espacios de participación femenina desarrollan encuentros orientados al intercambio de experiencias y al debate sobre las condiciones de acceso a cargos públicos y responsabilidades institucionales.

La actividad difundida por García se inscribe en esa discusión, aunque la publicación no permite establecer si se abordaron proyectos específicos relacionados con la igualdad de oportunidades, la representación legislativa o las políticas públicas de género.

La dirigente agradeció especialmente a Mujeres Socialistas Argentina por la organización del espacio y destacó la posibilidad de compartirlo con otras referentes.

Un mensaje político sin anuncios institucionales

El encuentro dejó, al menos en la comunicación pública de García, una definición sobre el lugar que deben ocupar las mujeres en la construcción democrática y sobre la necesidad de revisar la relación entre la política y la ciudadanía.

Hasta el momento, el material difundido no informa anuncios, acuerdos ni decisiones institucionales derivados de la reunión.