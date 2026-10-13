Las pequeñas y medianas empresas de Santa Fe cuentan con una alternativa de financiamiento para realizar inversiones destinadas a mejorar su eficiencia energética. Se trata de una línea de créditos impulsada por el Gobierno provincial que el diputado Leo Calaianov busca acercar a los sectores productivos del sur santafesino.

La propuesta contempla préstamos de hasta 200 millones de pesos, según la entidad financiera, con plazos de devolución de 36 meses y tasas de interés variables.

El legislador viene manteniendo encuentros con empresarios y representantes de distintas actividades económicas de la región para conocer sus necesidades y difundir las herramientas disponibles a través del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El objetivo es que más establecimientos comerciales, industriales y productivos puedan acceder a financiamiento para reducir el consumo eléctrico, modernizar sus instalaciones e incorporar fuentes de energía renovable.

¿Qué inversiones se pueden financiar?

La línea crediticia contempla diferentes proyectos vinculados con el uso eficiente de la energía.

Entre las inversiones previstas aparecen la instalación de paneles solares, el reemplazo de luminarias tradicionales por tecnología LED y la modernización de maquinarias y sistemas de iluminación.

También se incluye la incorporación de vehículos eléctricos o híbridos y otras tecnologías destinadas a optimizar el consumo energético de los establecimientos.

Estas mejoras pueden contribuir a reducir los gastos operativos de las empresas, aunque el ahorro efectivo dependerá de las características de cada proyecto, la inversión realizada y el consumo energético de cada establecimiento.

Montos, tasas y bancos participantes

De acuerdo con la información difundida, las condiciones financieras varían según el banco elegido.

A través del Banco de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario, los créditos pueden alcanzar los 100 millones de pesos, con una tasa variable equivalente a TAMAR más 7,5 puntos porcentuales.

Por otro lado, el Banco Bica y el Banco Coinag contemplan financiamiento de hasta 200 millones de pesos, con una tasa variable TAMAR más 8 puntos porcentuales.

El plazo de devolución informado es de 36 meses.

Al tratarse de tasas variables, el costo de los préstamos puede modificarse durante el período de financiación. Por eso, las empresas interesadas deberán consultar las condiciones vigentes, los requisitos y el costo financiero total antes de iniciar una solicitud.

[ESPACIO PARA GRÁFICA: Comparativa de bancos, montos máximos y tasas]

Una herramienta para el sector productivo regional

El programa está dirigido a actividades productivas y comerciales radicadas en la provincia de Santa Fe.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que, según la información proporcionada, se encuentra a cargo de la ingeniera Cecilia Mijich.

En este marco, Calaianov busca ampliar la difusión del financiamiento entre las empresas del sur provincial, especialmente aquellas que necesitan renovar equipamiento o avanzar en proyectos de generación de energía limpia.

La posibilidad de acceder a estos recursos dependerá de la evaluación crediticia y de las condiciones que establezcan las entidades participantes.

¿Dónde consultar por los créditos?

Las empresas interesadas pueden solicitar información a través de los siguientes canales difundidos por el Gobierno provincial:

Teléfono: 0342-4505300

WhatsApp: 342-4469154

Correo electrónico: [email protected]

Se recomienda consultar previamente la vigencia de la línea y la documentación necesaria para presentar un proyecto.