Vialidad inició bacheos, pero sigue pendiente la reparación integral de las rutas

Los trabajos de mantenimiento comenzaron a observarse en corredores nacionales de la región. Sin embargo, una sentencia federal ordenó avanzar con una solución integral sobre las rutas 7, 8 y 33 en General López.
Santa Fe28/08/2026 Felipe Aguilera

Vialidad Nacional comenzó a ejecutar trabajos de bacheo en sectores de las rutas nacionales que atraviesan el sur santafesino, en medio del reclamo para que el Estado nacional cumpla con la sentencia judicial que ordenó una reparación integral de las rutas 7, 8 y 33 dentro del departamento General López.

Una de las intervenciones confirmadas se desarrolla sobre la Ruta Nacional 33, en la travesía urbana de Murphy. Allí, personal y equipos del 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional realizan bacheos preventivos con material asfáltico en frío, con reducción de calzada y paso alternado coordinado por banderilleros.

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Las tareas representan una primera intervención sobre sectores deteriorados, aunque no modifican la situación judicial de fondo. El 7 de agosto, el juez federal de Venado Tuerto Aurelio Antonio Cuello Murúa hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y ordenó la reparación integral e inmediata de los corredores nacionales en los tramos correspondientes a General López.

La resolución judicial estableció que debe garantizarse la plena transitabilidad de las rutas y sostuvo que la responsabilidad continúa en cabeza del Estado nacional, independientemente de que los trabajos sean realizados directamente por Vialidad o mediante empresas concesionarias.

El actual escenario tiene un antecedente. Durante la primera etapa del expediente, la Justicia había dispuesto una medida cautelar que exigía intervenciones urgentes en los sectores más comprometidos. Aquella instancia contemplaba tareas de bacheo y mantenimiento mientras continuaba la discusión sobre la cuestión de fondo.

Desde el sector de Di Gregorio consideran que las reparaciones que comenzaron a visualizarse constituyen un avance, pero sostienen que no alcanzan para cumplir con la sentencia definitiva. La legisladora plantea que el objetivo debe ser una intervención estructural sobre las tres trazas y anticipó que seguirá el desarrollo de las obras.

Por otro lado, durante el proceso judicial Vialidad Nacional expuso restricciones presupuestarias y financieras como parte de sus argumentos respecto de las tareas de conservación. La sentencia consideró que esas circunstancias no eliminan la obligación del Estado de garantizar condiciones adecuadas de circulación.

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La situación tiene impacto directo sobre corredores utilizados diariamente por automovilistas, transporte de cargas y actividades productivas de la región. En este marco, el comienzo de los bacheos abre una nueva etapa: determinar si las intervenciones continuarán como trabajos puntuales de mantenimiento o avanzarán hacia las obras integrales establecidas por la Justicia.

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