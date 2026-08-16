La investigación judicial por una millonaria propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, sumó nuevos elementos que vinculan al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, con la residencia.

Según información de Agencia Noticias Argentinas, fotografías tomadas en el interior del inmueble muestran pertenencias personales, reconocimientos institucionales y distintos objetos relacionados con el dirigente.

La Justicia busca determinar de dónde provinieron los fondos utilizados para adquirir y sostener la propiedad, que cuenta con instalaciones de alto nivel, entre ellas pista de equitación, helipuerto y sectores destinados a vehículos y caballos.

Formalmente, el inmueble está registrado a nombre de Ana Lucía Conte y Luciano Pantano. Este último es investigado por su posible rol como testaferro y tendría vínculos administrativos con la entidad que conduce el fútbol argentino.

Entre los elementos encontrados en el quincho de la propiedad habría una plaqueta entregada por la AFA, un objeto con la imagen de Diego Maradona y un cofre grabado con el nombre de Toviggino.

También se detectó una réplica del trofeo del Mundial de Qatar 2022 que, según la investigación, fue retirada del predio antes de uno de los procedimientos policiales.

Vehículos y documentación

En inspecciones realizadas en las cocheras, la Policía Federal encontró documentación de automóviles a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

Durante los procedimientos se secuestraron 45 vehículos, motocicletas y rodados de colección. Además, habría sido encontrado un bolso con el nombre de Pablo Toviggino y una distinción del Club Atlético Barracas Central dirigida al dirigente.

Otro de los puntos analizados por los investigadores son los movimientos de una tarjeta corporativa American Express a nombre de Pantano.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, los resúmenes habrían registrado gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, relacionados principalmente con el mantenimiento y traslado de vehículos.

La causa continúa en Campana

Los investigadores también constataron que algunos caballos que anteriormente permanecían en el establecimiento ya no estaban cuando se realizaron las medidas judiciales. Los animales figuraban registrados a nombre de Toviggino ante la Asociación Argentina de Fomento Equino.

Tras una resolución de los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, el expediente volvió al Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay.

La investigación continúa y deberá determinar la procedencia del dinero utilizado en la propiedad y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.

Para los lectores de la región, el caso adquiere relevancia por involucrar a uno de los principales dirigentes de la AFA, organismo que administra y regula buena parte del fútbol argentino.