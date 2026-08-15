ExpoVenado 2026 atraviesa este sábado una de sus jornadas centrales con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien participará del tradicional corte de cintas de la muestra.

La ceremonia está prevista para las 11 en el pórtico de calle Chile y contará también con la participación de la presidenta de la Sociedad Rural Venado Tuerto, Noelia Castagnani; el intendente Leonel Chiarella y autoridades de la región.

La exposición celebra este año su 90ª edición y se desarrolla desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de agosto con propuestas vinculadas a la producción agropecuaria, ganadería, tecnología, capacitación, emprendedores, cultura y espectáculos.

Antes del corte de cintas habrá actividades con Veteranos de Malvinas, una chocolatada para niños y la jura final de ovinos. Además, integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” formarán parte de la jornada.

Durante la tarde continuarán las actividades en la pista central, con exhibiciones de carruajes, drones, Expo Canina y un partido de Pato. Desde las 17 está prevista la actuación de Carlos Marchessi.

El domingo será el acto oficial

El acto institucional por los 90 años de ExpoVenado se realizará el domingo desde las 14.30.

Entre las posibles autoridades nacionales aparece el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aunque su presencia todavía no estaba confirmada. También se mencionaba la participación de autoridades del INTA, Senasa y funcionarios provinciales.

La jornada tendrá además desfile tradicionalista, carruajes, tropillas, la presentación del Gran Pericón Nacional y la actuación de la Banda Municipal Cayetano Alberto Silva.

Desde las 18 se desarrollará La Peña de la Rural, con Agustín Turdó, Sin Orilla, Herencia Chillado Biaus y el cierre de Leo Guerini.

Pullaro llegará el lunes

Para el lunes está prevista la visita del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien recorrerá la exposición luego de participar de los actos por un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.

La última jornada incluirá actividades camperas, remate de ovinos, exhibiciones ecuestres y el cierre musical de Ale Ceberio.

La entrada general tiene un valor de $10.000 por jornada, mientras que jubilados, menores de 12 años y personas con discapacidad ingresan gratuitamente. Entre los premios previstos para los visitantes aparecen un Fiat Mobi 0 km, una motocicleta, un silobolsa y una pileta completamente instalada.