Los incendios forestales arrasaron más de 240.785 hectáreas en España durante los primeros ocho meses de 2026, según datos difundidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Durante ese período fueron contabilizados 42 grandes incendios, mientras diferentes regiones del país mantienen importantes operativos para contener el avance de las llamas.

Una de las situaciones más complejas se registra en Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca, donde el fuego superó las 15.000 hectáreas afectadas.

La emergencia obligó a evacuar a 1.021 personas pertenecientes a 18 poblaciones. Más de 600 efectivos y 35 medios aéreos fueron desplegados para evitar que las llamas avanzaran hacia zonas habitadas.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, señaló que “los puntos más calientes y complejos” se encontraban en Botaya y Atarés.

También reconoció que los equipos estaban “tensionados” y “exhaustos” después de varias jornadas de trabajo contra los incendios.

En otras regiones, en cambio, las condiciones comenzaron a mostrar una evolución favorable.

En Niebla, provincia de Huelva, el incendio pudo ser contenido después de ocho días de tareas, lo que permitió comenzar el regreso progresivo de los habitantes que habían sido evacuados.

Además, los focos de la sierra de Algairén, en Zaragoza, y de El Recuenco, en Guadalajara, fueron estabilizados y perimetrados. Esto permitió levantar confinamientos y evacuaciones preventivas.

La disminución de las temperaturas colaboró con el trabajo de los equipos de emergencia en diferentes puntos del país.

La magnitud de los incendios vuelve a poner en discusión el impacto de los fenómenos extremos y la capacidad de prevención y respuesta ante grandes incendios forestales, un problema que también tiene relevancia para regiones productivas como el sur de Santa Fe, donde durante períodos de sequía y altas temperaturas aumenta el riesgo de incendios rurales.