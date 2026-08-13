A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, dentro del Gobierno nacional comenzó a instalarse una preocupación: el creciente rechazo de una parte de la sociedad hacia la política y el posible desgaste del perfil “anticasta” que caracterizó a Javier Milei durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada.

Según fuentes del oficialismo consultadas por Agencia Noticias Argentinas, los estudios que manejan en el entorno presidencial muestran altos niveles de imagen negativa entre buena parte de los principales dirigentes políticos.

“Detectamos un rechazo generalizado a todos los dirigentes. No es casualidad que ninguno de los políticos pase los 40 o 45 puntos de imagen positiva y en imagen negativa están todos por encima del 55%”, sostuvo una fuente citada por la agencia.

La lectura dentro de la Casa Rosada es que el descontento con la denominada “casta política” continúa presente, pero ahora podría comenzar a impactar también sobre La Libertad Avanza.

En el oficialismo consideran que una acumulación de episodios políticos y judiciales puede afectar la imagen de diferenciación que Milei construyó desde su llegada a la política nacional.

“La acumulación de comportamientos que la sociedad detesta no nos beneficia”, reconoció otra fuente del entorno presidencial.

Un relevamiento de la consultora Casa Tres, mencionado por NA, señaló además que después de los problemas económicos, la corrupción aparece entre las principales preocupaciones de los encuestados, con un 16%.

Dentro del Gobierno también analizan el impacto que pueden tener las tradicionales fotografías de reuniones partidarias y negociaciones políticas dentro de la Casa Rosada, especialmente entre votantes que apoyaron a Milei en 2023 por considerarlo una figura ajena a las estructuras políticas tradicionales.

Pese a ese escenario, las fuentes libertarias ubican al Presidente alrededor del 35% de imagen positiva y consideran que, por el momento, no aparece una figura outsider capaz de disputar ese espacio electoral.

La estrategia para 2027

La Libertad Avanza ya comenzó a analizar el escenario electoral para intentar conseguir la reelección de Javier Milei.

Una de las hipótesis que manejan en el oficialismo es que una oposición fragmentada, sumada a un eventual acuerdo electoral con el PRO, podría favorecer las posibilidades del Presidente.

En ese contexto, Mauricio Macri inició nuevos contactos con Karina Milei para intentar recomponer la relación entre ambos espacios y avanzar hacia una posible alianza.

Este jueves estaba previsto un encuentro en Casa Rosada entre referentes de ambas fuerzas. Por La Libertad Avanza participarían Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que por el PRO estarían Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

El movimiento confirma que, aunque todavía falta más de un año para las presidenciales, el armado político para 2027 ya comenzó a ocupar un lugar central dentro del oficialismo.

Para Santa Fe y el sur provincial, estas negociaciones tendrán especial relevancia porque un eventual acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO podría modificar también el armado de candidaturas y alianzas en los distritos de cara al próximo proceso electoral.